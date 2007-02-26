عوامل محرومیت استقلال را امروز معرفی می کنم / به خاطر منافع و مصلحت استقلال سکوت کرده ام

مقداد نجف نژاد با بیان این مطلب به خبرنگار مهر اظهار داشت: برای شرکت در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از قوانین کنفدراسیون فوتبال این قاره تخطی نکرده ایم اما اشتباه و قصوری صورت گرفته است که به مسئولان ارشد فوتبال آسیا اثبات کردیم که سهوی بوده است.

وی افزود: اگر در راه حضور باشگاه استقلال قصوری صورت گرفته ترجیح می دهم فعلا اظهار نظری نکنم. امروز که کنفدراسیون فوتبال آسیا رای نهایی خود را اعلام کرد، نتیجه هرچه می خواهد باشد من دیگر سکوت نکرده و عاملان محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را به هواداران این تیم معرفی خواهم کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال اذعان داشت: از زمانی که رای کنفدراسیون فوتبال آسیا در محرومیت باشگاه استقلال از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد با بهره گیری از کمک گروهی متشکل از کارشناسان حقوقی و افراد آگاه در زمینه فوتبال به بررسی عوامل بروز این اتفاق پرداختیم تا بدون پیش داوری علل و عوامل آن را پیدا کنیم.

وی افزود: درهمان ساعات اولیه اعلام رای کنفدارسیون فوتبال آسیا فهمیدم چه عواملی باعث محرومیت باشگاه استقلال شدند. اما از آنجا که پایبند به اخلاق و وجدان هستم سکوت کردم تا AFC رای نهایی خود ر اعلام کند.

نجف نژاد تاکید کرد: من امروز می دانم چه افرادی سهوی یا عمدی باعث محرومیت باشگاه استقلال شدند و روز دوشنبه پس از اعلام رای نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا آنها را به هواداران معرفی خواهم کرد، حتی اگر این رای مثبت باشد نیز چنین خواهم کرد.

وی ادامه داد: فعلا به مصلحت استقلال نیست که حرفی بزنم باید سکوت کنم تا امروز شفاف در خصوص اتفاقات باشگاه اظهار نظر کنم.

مدیرعامل باشگاه استقلال تصریح کرد: امیدوارم کنفدارسیون فوتبال آسیا در محرومیت تیم فوتبال استقلال با منطق برخورد کند و حق مسلم این باشگاه پرطرفدار را بدهد.

وی تاکید کرد: قرار بود من به همراه آقای مانوسی فر بامداد امروز به مالزی سفر کنیم تا در نشست اضطراری کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کنیم اما به جهت آنکه این کمیته در مالزی تشکیل جلسه نمی دهد و با نظر آقای بن همام نمایندگان فدراسیونهای حاضر در کمیته اجرایی AFC رای خود را با فاکس و ایمیل به ایشان اعلام می کنند دیگر نیازی به سفر به مالزی نبود و از مسافرت به کوالالامپور خودداری کردیم. ما از داخل کشور در حال پیگیری و رایزنی هستیم و در این بین اعضای کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال نیز به ما کمک می کنند که جا دارد مجددا از تلاش های آقای صفایی فراهانی تشکر کنم که در این مدت به عنوان حامی با باشگاه استقلال همکاری داشتند.

نجف نژاد در خصوص بازگشت تئودویونگ به هلند گفت: نمی دانم آنطور که آقای قلعه نویی عنوان داشت وی روز جمعه به خاطر بیماری روی نیمکت حضور نداشته و برای کار شخصی به هلند رفته است.