هشدار مجدد به اروپا/ برجام اخلالی در پژوهش های هسته ای ایجاد نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اکبر صالحی با اشاره به توانمندی های هسته ای ایران و توانایی غنی سازی اورانیوم در بالاترین سطح و تلاش های مستمر کشورهای غربی و به ویژه آمریکا برای مقابله با این توانمندی ها گفت در صورتی که کشورهای اروپایی در پایبندی به تعهدات خود در قالب برجام کُند عمل کنند ما گزینه های متعددی در اختیار داریم.



شبکه تلویزیونی المیادین در قالب ویژه برنامه خود به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.



علی اکبر صالحی در ابتدای سخنان خود گفت ایران از پتانسیل انسانی و تخصصی خوبی در زمینه انرژی هسته ای برخوردار است. اقدامات ما در زمینه راکتورهای هسته ای با برخی از کشورهای دیگر تفاوت دارد چرا که آنها رآکتور وارد می کنند در حالی که ما وارد کننده صرف رآکتور نیستم بلکه خودمان نیز در کار تأسیس، راهبری، تأمین ایمنی و طراحی بخش های اساسی رآکتور سهیم هستیم. دشمنان از همان ابتدا شروع به سنگ اندازی کردند و اتهاماتی را علیه ما مطرح کردند تا از ورود ایران به باشگاه هسته ای جلوگیری کنند. ایران از جمله کشورهایی است که قادر است به حق ادعا کند در میان کشورهای در حال توسعه از استقلال سیاسی برخوردار است.



وی در ادامه افزود کشورهای غربی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به بهانه های مختلف تلاش می کنند با شیوه حکومتداری ما مقابله کنند. اغلب کشورهای پادشاهی و دیکتاتوری در محور سیاسی وابسته به کشورهای استکباری حضور دارند. غرب پس از اینکه روند اعمال تحریم ها علیه ایران با شکست مواجه شد مجبور شد از طریق مذاکرات 5+1 با ایران وارد تعامل شود.



صالحی تصریح کرد ما امروز قادر هستیم غنی سازی اورانیوم را در سطوح بالا انجام دهیم و در سایر بخش های تکنولوژی هسته ای نیز پیشرفت های بزرگی کسب کرده ایم. ایران می تواند در طراحی و راهبری رآکتورهای تحقیقاتی به هر یک از کشورهای اسلامی که تمایل داشته باشند، کمک کند. ایران در زمینه صنعت هسته ای به مرحله طراحی و تولید دستگاه های سانتریفیوژ پیشرفته رسیده است.

وی ادامه داد: ما در حال انجام آزمایش و تحقیقات روی نسل هشتم دستگاه های سانتریفیوژ هستیم و 5 تا 6 سال طول می کشد این دستگاه ها تکمیل شده و وارد چرخه هسته ای شوند. تحقیقات و پژوهش های ما در زمینه هسته ای همزمان با پایبندی به توافقنامه هسته ای انجام می گیرد و این توافقنامه هیچ مانعی برای فعالیت های پژوهشی ما در مورد تولید سانتریفیوژهای پیشرفته و جدید به وجود نمی آورد. ایران پس از پایان توافقنامه هسته ای می تواند هر اندازه بخواهد سانتریفیوژ تولید کند. ما لوله های نیروگاه اراک را به صورت مخفیانه خریداری نکردیم بلکه از این کار به عنوان یک اقدام پیشگیرانه پیش از مذاکرات منتهی به امضای برجام استفاده کردیم.



رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ما قبل از اینکه توافقنامه هسته ای وارد مرحله اجرا شود این لوله ها را خریداری کرده بودیم و به طرف مقابل ابلاغ کردیم در صورتی که در توافقنامه هسته ای هرگونه اخلالی ایجاد شود، لوله های اضافه برای استفاده در نیروگاه اراک در اختیار داریم.



وی افزود: ما مرتکب هیچ گونه عملی که ناقض توافقنامه ها و قطعنامه های بین المللی باشد نشده ایم. امیدواریم اروپایی ها بنا به تعهدات خود برای طراحی دستگاه های سانتریفیوژ جدید با ما همکاری کنند. اگر اروپایی ها در تعامل و همکاری خودشان با ما درنگ و کوتاهی کنند، گزینه های متعددی در اختیار داریم هر چند تمایلی به استفاده از این گزینه ها نداریم. ایران به واسطه امضای توافقنامه هسته ای به لحاظ فنی چیزی از دست نداده است و همین مسئله خشم شدید دونالد ترامپ را در پی داشته است. ما به دلیل پایبندی به تعهدات خود در چارچوب برجام برخی از محدودیت ها را پذیرفتیم ولی این محدودیت ها بر سرعت پیشرفت و توسعه صنعت هسته ای ایران تأثیر چندانی نداشته است. اگر شرایط ایجاب کند و تصمیم گرفته شود به مرحله پیش از توافقنامه هسته ای بازگردیم، محدودیت های غنی سازی اورانیوم را طبق نیازهای خود بر می داریم. در صورتی که توافقنامه هسته ای وجود نداشته باشد ما آزادانه عمل می کنیم و ممکن است در تصمیمات خود تجدید نظر کنیم.

صالحی خاطر نشان کرد همکاری های هسته ای منطقه ای می تواند زمینه خوبی برای احیای اعتماد از دست رفته بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کند. ما آماده ایم تجارب خود را در زمینه علوم و صنعت هسته ای و ساخت رآکتورهای پژوهشی در اختیار کشورهای منطقه قرار دهیم. هیچ ترسی از شکل گیری مسابقه تسلیحاتی وجود ندارد چرا که غرب به کشورهای منطقه اجازه بازفرآوری سوخت هسته ای نمی دهد مگر در صورتی که این کشورها تصمیم بگیرند استقلال سیاسی خود را محقق سازند. ایران هزینه زیادی برای احقاق حق خود در زمینه هسته ای پرداخت کرد و ممکن است کشورهای دیگر منطقه آمادگی پرداخت چنین هزینه سنگینی را نداشته باشند. ادعای برخی از کشورهای عربی مبنی بر اینکه تأسیسات هسته ای ایران که در مجاورت آنها قرار دارد ایمنی ندارد، ادعای صحیحی نیست چرا که ایمنی تأسیسات هسته ای به طور کامل تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارد.