دکتر محمد کیارشی، نماینده اسبق کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین الملی انرژی اتمی درباره فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران، اظهار داشت : این گزارش و گزارش های پیشین آقای البرادعی، واقعیاتی هستند که وجود دارند ضمن آنکه گزارش اخیر مدیرکل آژانس هم به هیچ وجه پدیده ای نادر یا دور از ذهن نبود.

وی افزود : واقعیت این است که از رئیسان و سران سازمان ها و نهادهای بین المللی چیزی غیر از این نمی توان انتظار داشت چرا که این افراد چاره ای غیرازعمل به آن چه ازآنها خواسته شده ندارند؛ البته درباره ایران نباید فراموش کنیم که هر فرد دیگری هم به جای البرادعی بود دقیقا چنین گزارشی را منتشر می کرد چرا که تهران بارها بر عدم پذیرش قطعنامه 1737 و تداوم غنی سازی اورانیوم به عنوان حقی مسلم و قانونی تاکید داشته است.

در گزارش البرادعی دو نکته اساسی وجود دارد که یکی به سود ایران و دیگری به زیان ماست؛ نکته ای که برای ایران مهم و بسیار مفید است، تاکید مدیرکل آژانس بر عدم مشاهده نمونه هایی است که غیرصلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را اثبات کند

نماینده اسبق ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به برخی مسایلی که در گزارش اخیر البرادعی مورد تاکید قرار گرفته، ادامه داد: در این گزارش دو نکته اساسی وجود دارد که یکی به سود ایران و دیگری به زیان ماست؛ نکته ای که برای ایران مهم و بسیار مفید است، تاکید مدیرکل آژانس بر عدم مشاهده نمونه هایی است که غیرصلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را اثبات کند.

کیارشی همچنین گفت : مسئله دیگری که مشخصه همیشگی گزارشات البرادعی یعنی "دوپهلو بودن" آن را حفظ می کند و برای تهران هم چندان خوشایند نیست، بیان این نکته است که ایران کشوری بزرگ بوده و آژانس به دلایل مختلف از راستی آزمایی تمامی فعالیت های هسته ای ایران ناتوان است؛ البته این چیزی است که مدیرکل این نهاد بین الملی همواره به آن اشاره داشته و لذا چیز جدید و خیلی خاصی نیست.

وی در ادامه با بیان اینکه گزارش اخیر البرادعی نکته منفی چندانی نداشته است ، اظهار داشت : به هر حال از آنجایی که ایران به درستی همچنان برحق قانونی خود تاکید وپافشاری می کند وقطعنامه های شورای امنیت را نمی پذیرد، با توجه به فشارهای مضاعفی که آمریکایی ها به صورت اعلام شده و یا نشده بر این موضوع وارد می کنند، باید در انتظار ساماندهی اقدامات جدید از سوی جبهه غرب برای مقابله با روند استیفای حقوق ملت ایران باشیم.

نماینده اسبق ایران درآژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: مشکل اصلی ما البرادعی یا گزارش های اونیست بلکه مسئله اصلی ایران مخالفتها ونوع مواجهه گروه موسوم به 1+5 با پرونده هسته ای اش است؛ همین کشورها بودند که با رویکرد غلط وسیاسی شان، مسئله فنی ایران را از آژانس خارج کرده وبه عنوان موضوعی تهدید آمیز به شورای امنیت سازمان ملل متحد منتقل کردند.

کیارشی درادامه خاطرنشان کرد: به نظرم اگرهم احیانا قطعنامه ای تندتراز1737علیه ایران ساماندهی کنند، این توانایی رانخواهند داشت که چیزجدیدی را علیه تهران مطرح کنند؛ مشکل اساسی ما در این مقطع این است که قطعنامه ای صادر شده و اکنون تفسیر آن بر عهده کشورهاست و هر طرفی بر اساس منافع خود به تفسیر آن می پردازد.

در شرایط کنونی، فشار بر غرب برای مذاکره با ایران جهت حل مسئله هسته ای به مراتب بیشتر از گذشته شده و لذا امروز درون جبهه غربی ها هم فشار برای حرکت در مسیر مذاکره بیشتر از تمایل برای برخورد سخت با ایران است

وی با تاکید بر این که در صورت تقویت اقدامات بعدی 1+5 علیه کشورمان، قطعا مخاطراتی نیز در منافع کشورهایی چون چین، روسیه یا حتی برخی طرف های اروپایی ایجاد خواهد شد، گفت: من معتقدم که بر اساس شواهد و قرائنی که موجود است در شرایط کنونی، فشار بر غرب برای مذاکره با ایران و پیگیری مسیر مسالمت آمیز برای حل مسئله هسته ای به مراتب بیشتر از گذشته شده و لذا امروز در درون جبهه غربی ها هم فشار برای حرکت در مسیر مذاکره بیشتر از تمایل برای برخورد سخت با ایران است.

نماینده اسبق کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره واکنشی که جمهوری اسلامی ایران باید در شرایط فعلی داشته باشد، اظهار داشت: ایران باید محکم و پابرجا بر حق و حقوق خود ایستادگی کند چرا که یک قدم عقب نشینی دراین میدان، عواقبی بسیار ناخوشایند برای کشور و منافع ملی ما در پی خواهد داشت.