بیانیه مشترک رهبران حماس و جهاد اسلامی از قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رهبران دو جنبش حماس و جهاد اسلامی روز سه شنبه نشستی در قاهره برگزار کرده که در جریان آن آخرین تحولات مسئله فلسطین را بررسی کردند.

رهبران این دو جنبش با صدور بیانیه ای مشترک بر تقویت و تحکیم روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها به منظور حمایت از اصول ملت فلسطین و مقاومت آن تاکید کردند و به ملت مبارز فلسطین به خاطر پایبندی به مقاومت با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و در راس آنها مبارزه مسلحانه در برابر اشغالگران و ثبات و پایداری و آمادگی برای رشادت در راه تحقق اهدافشان تبریک گفتند.

این دو جنبش همچنین بر لزوم احیای وحدت ملی و پایان شکاف داخلی بر پایه مشارکت ملی به منظور مقابله با «معامله قرن» و خنثی سازی آن تاکید کرده و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شدند که مسئول برگزاری انتخابات فراگیر از طریق توافق ملی و در نهایت تحقق مشارکت ملی و ساماندهی به اوضاع داخلی فلسطین شود.

در ادامه این بیانیه آمده است که دو جنبش حماس و جهاد اسلامی بر تلاش مشترک به منظور فراهم کردن زمینه های ثبات و پایداری ملت فلسطین و در نهایت حل مشکلات و مقابله با خطرات و توطئه ها و ایستادگی دسته جمعی در برابر این توطئه ها بر اساس رویکردی یکپارچه تاکید کردند.

این دو جنبش همچنین بر اهمیت تداوم تظاهرات حق بازگشت و لغو محاصره غزه به عنوان یک فعالیت مردمی تاکید کردند.