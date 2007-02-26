سازمان تامین اجتماعی همواره متحمل انتقادات بی اساس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس داود مددی در حاشیه افتتاح این کارگزاری بر نحوه چیدمان و فضاسازی چهره به چهره با مخاطبان این سازمان، جهت رضایت ارباب رجوع تاکید کرد و مشتری مداری و استفاده مناسب از ابزار و امکانات بخش خصوصی را در جهت پیشرفت هر چه بهتر امور سرلوحه کار این سازمان دانست.

وی افزود: تامین اجتماعی با داشتن حجم کار بسیار زیاد و ارائه خدمات گسترده به افراد تحت پوشش خود، متحمل فشارها و انتقادهای بی اساس می شود. متاسفانه ما علت ها را ریشه یابی نمی کنیم و به معلول ها می پردازیم و مشکلات را به گردن یکدیگر می اندازیم. مثلا بهره وری پایین صنایع، تولید گران و ضعف رقابت را به سازمان تامین اجتماعی و حق بیمه بالا مرتبط می کنیم.

مددی خاطرنشان کرد: با بررسی حق بیمه کشورها ، متوجه این نکته می شویم که حق بیمه در سایر کشورها به مراتب بالاتر از ایران است. مثلا حق بیمه در کشور آلمان 34 درصد ، در ترکیه 24 درصد، فرانسه 50 درصد ، مصر 40 درصد و حتی کشور چین که کالاهایش جهان را گرفته است 43 درصد است. در حالی که سازمان تامین اجتماعی 27 درصد حق بیمه می گیرد و این در حالی است که 18 نوع خدمات ارائه می دهد که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: تامین اجتماعی برای نظام، یک برکت است که اگر توسعه یابد فقر کم و باب نهادهای حمایتی نیز بسته می شود. اگر از نگاه کلان ملی به این قضیه بنگریم در بنگاههای حمایتی به ازای هر یک هزار میلیارد تومان کمکی که از سوی دولت پرداخت می شود ، 2/1 درصد به تورم اضافه می شود ، ولی در حوزه بیمه ای تورم نداریم. چرا که نظام بیمه ای یعنی تعادل، از شاغل گرفتن و به بیکاران دادن و از سالم برای مریض هزینه کردن.

وی در خصوص استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمان تامین اجتماعی گفت: منابع این سازمان محدود است و در سازمانی که نظام یافتگی وجو د نداشته باشد اتلاف منابع و انرژی زیاد است و یکی از چیزهایی که من در سازمان تامین اجتماعی تاکید داشتم ، استقرار نظام مدیریت کیفی بوده است. استقرار مدیریت کیفی باعث می شود که از هدر رفتن منابع مالی ، انرژی و منابع انسانی جلوگیری شود.

همچنین عبدالرضا مصری ، وزیر رفاه و تامین اجتماعی ، در جلسه شورای اداری شهرستان فومن با اشاره به عزم و اراده ملی بر کاهش سیستم دولت سالاری افزود: در بازار رقابت بین دولت و بخش خصوصی، دولت برنده است ، چون به بودجه متکی است، از سویی سیستم بودجه ما معیوب است و این ربطی به دولت قبل یا فعلی ندارد.

وی اظهار داشت: بیمه یک صندوق بین المللی است و افراد در زمان توانایی باید آن را درک کنند تا در زمان ناتوانی بتوانند از آن بهره گیرند و غیر این با فرهنگ بیمه مغایر است.

مصری خاطرنشان کرد: در بودجه پیش بینی شده که یک میلیون و 200 هزار راننده مالک خودرو که تامین معاش آنان از رانندگی است با یارانه دولت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرند که با این طرح 5 میلیون نفر (همراه خانواده) در سال 86 و در صورت تصویب لایحه بودجه ، تحت پوشش این سازمان قرار می گیرند.