سخنگوی رسمی فتح در گفتگوی اختصاصی با مهر : نیازمند حداکثر مشارکت گروهها و طیفها در کابینه هستیم / اسرائیل اساسا با شکل گیری وحدت ملی فلسطینیها مخالف است

ماهر مقداد در گفتگوی تلفنی با خبرنگار گروه بین الملل مهر از نوار غزه درباره میزان پیشرفت تشکیل این دولت گفت : همانطور که می دانید این مذاکرات در مراحل اولیه آن قرار دارد وبین گروه ها وفراکسیون های رایزنی ها دامه دارد، البته بدیهی است که برخی از فراکسیون ها برای افزایش حضور(سهم) خود در کابینه تلاش کنند.

وی در این زمینه افزود: به هر شکل ما اکنون در آغاز این راه هستیم؛ به ویژه اینکه ما نیاز مبرمی به فراهم کردن حضور بیشترین حد ممکن از گروه ها وطیف ها وحتی مستقل ها در کابینه داریم.

سخنگوی فتح ابراز عقیده کرد : اسماعیل هنیه زمان کافی برای تشکیل این دولت در اختیار دارد و روند کار به شکل خوبی در حال پیشرفت است.

ماهر مقداد درباره اعمال فشارهای آمریکا و صهیونیستی بر این کابینه و به ویژه فشارهایی که در نشست سه جانبه(رایس - ابومازن و اولمرت) بر ابومازن وارد شد، به مهر گفت : بدیهی است که اسرائیل نه با دولت وحدت ملی، بلکه با هر نوع زمینه سازی برای شکل گیری وحدت ملی فلسطینیان مخالف است، زیرا در هر صورت شرایط ناهنجار وهرج ومرج در مناطق فلسطینی برای اسرائیلی ها وضعیتی مطلوب محسوب می شود.

وی افزود : از این رو طبیعی است که صهیونیستها سعی کنند آمریکا را هم به پایگاه خود بکشند، ولی به هر شکل آمریکا موضعی نسبتا متفاوت با موضع اسرائیل داشت واعلام کرد برنامه های دولت جدید را بررسی خواهد کرد که به معنای آن است در اعلام موضع خود صبر خواهد کرد.

سخنگوی فتح ابراز عقیده کرد : با این وجود نمی توان گفت که موضع آمریکا موضعی مثبت خواهد بود، ولی به هر شکل این دولت واز زمانی که بر سر آن به توافق رسیدیم خوب می دانستیم که راه برای تشکیل آن هموار نخواهد بود و به خوبی آگاهیم که راه تشکیل وفعالیت این دولت با گل آراسته نشده است؛ مشکلات زیادی فرا روی آن خواهد بود، اما با این تفاوت که این بار ما متحد هستیم؛ دارای استراتژی سیاسی مشترک حداقل در پایین ترین سطح آن بوده ، شاهد توقف خونریزی ودرگیری داخلی هستیم ، درگیری که غزه را خونین کرد وچون طوفانی سهمگین نزدیک بود طرح ملی فلسطین را از بین ببرد ، پس می توان گفت با توجه به این مؤلفه ها خواهیم توانست با یاری جستن از برادران عرب ودوستان ملت فلسطین روزنه هایی را در دیوار محاصره ایجاد کنیم.

وی در ادامه گفتگو با مهر افزود : البته نباید فراموش کرد که این دولت هم باید از توانایی ، اراده کافی برای خلق واقعیت هایی بهتر برای ملت فلسطین برخوردار باشد البته گرچه این کار چندان هم آسان نیست، ولی باید تلاش برای انجام از همان لحظات اولیه آغاز شود.

ماهر مقداد درباره اولویت های دولت وحدت ملی بعد از تشکیل به مهر گفت : دولت جدید باید برنامه های جدی وواقعی برای کاهش رنج ومشقت ملت فلسطین، برچیدن محاصره اقتصادی، بسط شرایط امنیتی واقتصادی پایدار در مناطق خودگردان ورتق و فتق مسائل ملی که درگیری های داخلی مانع از تحقق آن شد؛ باید در دستور کار دولت جدید قرار گیرد.

وی درباره نگرش فتح به حضور حماس در سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) و به ویژه شایعات موجود در رابطه با انتصاب خالد مشعل به عنوان معاون این سازمان به خبرنگار گروه بین الملل مهر گفت : همانطور که می دانید گفتگوها ورایزنی ها درباره این مسئله پیش از امضای توافقنامه مکه آغاز شده بود وشاید هم بتوان گفت که ریشه های آن به دهه هشتاد از قرن گذشته باز

می گردد.

مقداد افزود : گفتگوهای آزادی بین سازمان آزادیبخش فلسطین از یک سو وحماس وجهاد اسلامی برای پیوستن به این سازمان از آن زمان آغاز شده بود. به ویژه اینکه این سازمان تنها نماینده مشروع ملت فلسطین در سازمان های بین المللی محسوب می شود . از این رو می توانم بگویم که پیوستن حماس وجهاد اسلامی به این سازمان مسئله ای مثبت محسوب می شود ومی تواند در یک سو شدن دیدگاهها وهمسویی فعالیت ها کمک شایانی کند.