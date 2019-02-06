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۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۶

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام:

تعزیه حضرت زهرا(س) در استان ایلام اجرا می شود

تعزیه حضرت زهرا(س) در استان ایلام اجرا می شود

ایلام - معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام گفت: تعزیه حضرت زهرا(س) در تمامی مناطق استان ایلام اجرا می شود.

عبدالحسین رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعزیه حضرت زهرا(س) در استان اجرا توسط هنرمندان استان قزوین اجرا می شوند.

وی افزود: این گروه از گروه های نمایش تعزیه است که از استان قزوین به ایلام آمده که ۳۰ اجرا را در شهرستان های استان برگزار می کنند، تعزیه به صورت خیابانی و میدانی اجرا می کنند.

رحمتی ادامه داد: این تعزیه حضرت زهرا(س) از معتبرترین نسخ تعزیه  در مورد حضرت زهرا(س) گرفته شده و به زوایای زندگی ایشان به مظلومیت و اخلاق و مرام ایشان و به رویکرد خانواده اشاره می شود که می تواند الگوی برای جوانان امروز و دختران نسل جوان و نوجوان که با اخلاق و زندگی آن حضرت آشنا می شوند.

وی ادامه داد: دیدن این تعزیه در تمام نقاط شهرستان ها و استان به صورت کاملا رایگان است.

کد مطلب 4535230

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