شایقی "ارتفاع 45/6" را آماده کرد

شایقی ضمن بیان این مطلب در مورد آماده سازی و اکران فیلم به خبرنگار مهر گفت: "با اتمام صداگذاری و میکس فیلم توسط حسین ابوالصدق در استودیو مقام، فیلم آماده نمایش شده است. در جلسه ای که با مسئولان سیمافیلم به عنوان تهیه کننده و سرمایه گذار اثر به زودی برگزار خواهیم کرد، برای زمان قطعی اکران فیلم تصمیم گیری می کنیم."



وی در مورد تغییر نام فیلم از "آینه" به "ارتفاع 45/6" توضیح داد: "تعداد زیادی فیلم و مجموعه به نام "آینه" ساخته شده یا در دست تولید است. به همین دلیل و برای جلوگیری از شباهت عنوان فیلم با دیگر آثار تصمیم گرفتیم نام فیلم به "ارتفاع 45/6" تغییر کند. این عنوان بیانگر ارتفاعی است که شخصیت کودک فیلم از آن سقوط می کند."



فیلم سینمایی "ارتفاع 45/6" که بر اساس متنی از شایقی تولید شده، مضمونی پلیسی و اجتماعی دارد و داستان یک روز از زندگی افسر مجرب اداره آگاهی را بیان می کند. همسر این افسر به عنوان مدیر مدرسه مشغول به کار است و این زوج درگیر پرونده سرقت عتیقه از یک خانواده می شوند.



دانیال حکیمی، فریبا کامران، روناک یونسی، کاوه کاویان، آتش تقی پور و سعید ابراهیمی فر در این فیلم بازی می کنند. همچنین ابراهیم غفوری مدیر فیلمبرداری، مهین نویدی طراح چهره پردازی، خسرو کیوانمهر صدابردار، حمید مولوی مدیر تولید فیلم هستند. سیامک شایقی علاوه بر کارگردانی به عنوان تهیه کننده و مجری طرح این فیلم را به سفارش سیمافیلم می سازد.