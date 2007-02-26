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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۴

به علت بارش برف سنگین ؛

4 محور اصلی کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

4 محور اصلی کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

مرکز فرماندهی و کنترل جاده ای پلیس راه ناجا اعلام کرد: محورهای هراز ، فیروزکوه ، کرج - چالوس و شمشک - دیزین ، به علت بارش شدید برف تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محور کرج - چالوس در استان تهران از ساعت 21 و 40 دقیقه یکشنبه به علت بارش برف و احتمال سقوط بهمن تا اطلاع ثانوی مسدود است.

محور هراز در استان مازندران از ساعت 6 صبح روز دوشنبه به علت بارش برف و احتمال سقوط بهمن مسدود شده و تا اطلاع ثانوی مسدود است.

همچنین محور فیروزکوه در استان تهران نیز از ساعت 1 و 25 دقیقه بامداد امروز به علت بارش برف و کولاک شدید تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

براساس این گزارش ، انسداد محور شمشک - دیزین در استان تهران هم به علت بارش شدید برف و کولاک و عدم دید کافی از ساعت 15 روز گذشته صورت گرفته و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.

بنابر اطلاعیه مرکز فرماندهی و کنترل جاده ای پلیس راه ناجا از رانندگانی که قصد تردد در تمامی محورهای کشور را دارند، تقاضا شده با سرعت مطمئنه حرکت کرده و به توصیه های ایمنی ماموران پلیس راه و سازمان راهداری توجه نمایند.

شماره تلفن 88255555 مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه ناجا نیز بطور شبانه روزی آماده پاسخ گویی و امدادرسانی به هموطنان است.

کد مطلب 453527

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