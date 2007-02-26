افزایش بهای نفت تداوم یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای نفت امروز دوشنبه در آغاز مبادلات هفتگی در بورس نیویورک برای چهارمین روز متوالی با افزایش مواجه شد و با 32 سنت رشد نسبت به روز جمعه به هر بشکه 61.5 دلار رسید.

در بورس لندن نیز قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه آوریل با 0.6 درصد افزایش به 61.3 دلار رسید.

بهای نفت روز جمعه در واکنش به کاهش چشمگیر ذخایر بنزین و نفت حرارتی آمریکا 2 دلار افزایش یافته بود و به 61.8 دلار رسیده بود که بالاترین سطح آن از آغاز سال 2007 میلادی تاکنون محسوب می‌شود.

بازار جهانی نفت سال 2007 میلادی را با سقوط کم‌سابقه بهای نفت آغاز کرد و اوایل ماه جولای قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به کمتر از هر بشکه 50 دلار سقوط کرد که پایین‌ترین سطح 20 ماه اخیر محسوب می‌شود.

اما طی چند هفته اخیر بروز عوامل مقطعی همچون تشدید تنش‌ میان شورشیان و دولت نیجریه و حمله شورشیان به تاسیسات نفتی نیجریه و همچنین بروز نقص‌های فنی در تاسیسات نفتی آمریکا و اثربخشی کاهش تولید اوپک، موجب شده است قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 10 دلار افزایش یافت.

تحلیل‌گران بازار نفت تشدید جنگ لفظی میان ایران و غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران را نیز از عوامل روانی موثر بر بازار نفت می‌دانند.

"تتسو ایموری" استراتژیست ارشد موسسه "میتسویی بوسان فیوچرز" در این باره می‌گوید: ایرن عامل روانی کلیدی در افزایش بهای نفت از سطح 50 دلار تا 61 دلار کنونی است.