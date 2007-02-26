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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۲

همکاری کشورهای اسلامی شکاف بین اسلام و غرب را از بین می برد

نخست وزیر پاکستان طی برگزاری نشست وزیران امور خارجه 6 کشور اسلامی در اسلام آباد، از کشورهای اسلامی خواست تا اهداف و برنامه های مشترکی برای از بین بردن بحران در خاور میانه در نظر گیرند تا به واسطه آنها شکاف میان اسلام و غرب از بین برود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، طی برگزاری نشست وزیران امور خارجه 6 کشور اسلامی به منظور بررسی بحران در فلسطین و تعرضات اسرائیل به مقدسات مسلمانان یکشنبه 6 اسفند ماه در اسلام آباد، شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان با بیان اینکه باید تلاشهایی برای تشکیل جبهه واحد برای رفع بحران منطقه و از بین رفتن ارعاب، خشونت و افراط انجام شود، گفت: این مسئله تنها با انسجام و وحدت در کشورهای اسلامی صورت می گیرد.

پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان نیز در این نشست با تأکید بر اینکه کشورهای اسلامی باید تلاشهای مشترکی برای رفع بحران در فلسطین انجام دهند تا صلح و آرامش پایدار در خاورمیانه برقرار شود، یاد آور شد: نزاع و درگیری منجر به ایجاد خشونت، افراط و ارعاب در جهان اسلام می شود، از این رو وحدت ملت فلسطین و فعالیتهای مشترک آنها به منظور برقراری عدالت و وحدت به منظور دستیابی به خواسته های ملت فلسطین ضروری است.

وی از خشونتهای موجود در عراق اظهار نگرانی کرد و خواستار پایان دادن به آن در نزدیکترین زمان ممکن شد.

کشورهای شرکت کننده در نشست اسلام آباد به مسئله صلح در خاورمیانه اشاره کرده و گفتند: منطقه درگیری دیگری را تحمل نمی کند.

وزیران از کشورهای عربستان، مصر، اندونزی، اردن، ترکیه و پاکستان در این نشست شرکت کردند.

کد مطلب 453531

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