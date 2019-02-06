الزام اساتید به گذراندن دوره آموزش پزشکی مجازی/دروس مجازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر باقر لاریجانی در نشست شورای عالی آموزش مجازی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه توسعه آموزش مجازی علوم پزشکی در سطح کشور گفت: زیرساخت های بسیار خوبی در این زمینه ایجاد شده و از این زیرساخت ها علاوه بر مجازی سازی دروس در سایر امور آموزش نیز بهره برداری می شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفت: یکی از نقاط کلیدی و مهمی که بخواهیم در بحث تحول آموزش روی آن کار کنیم بحث مجازی سازی است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه توسعه آموزش مجازی، آموزش علوم پزشکی کشور را متحول می کند اظهار داشت: کارهای بسیار ارزشمندی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی و در سطح کشور در خصوص توسعه آموزش مجازی علوم پزشکی صورت گرفته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تلاش و تعهد دانشگاهها به اجرای برنامه های تحول در آموزش را عامل اصلی پیشرفت این برنامه ها ذکر کرد و گفت: این برنامه ها با ظرفیت هایی که در دانشگاههای علوم پزشکی وجود دارد در دست اجرا است.

وی بر توسعه آموزش مجازی در سطح کشور در برنامه های آتی وزارت بهداشت تاکید کرد و گفت: ما از زیرساخت هایی که در بحث مجازی سازی آموزش ایجاد شده هم برای ارائه مجازی دروس استفاده می کنیم و هم برخی فرایندهای آموزش از طریق این زیرساخت ها به صورت الکترونیکی پیگیری می شود.

لاریجانی به اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی دانشگاهها و بیمارستان های آموزشی در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: برنامه ریزی شده تا برنامه اعتباربخشی آموزش به صورت آنلاین ادامه یابد و این خود می تواند تحرک و تحول بزرگی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ایجاد کند.

وی اشاره به سیاست تمرکز زدایی حوزه آموزش وزارت بهداشت گفت: سعی ما در تمامی برنامه ها، از جمله برنامه آموزش مجازی بر این است که با حمایت از دانشگاهها برنامه ها را در سطح کل کشور به صورت قوی پیش ببریم.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با بیان اینکه بستر خوبی در دانشگاهها ایجاد شده که می توانیم از آن استفاده کنیم، گفت: در تمامی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی بحث رصد دانشگاهها و دانشکده ها به صورت جدی پیگیری می شود و در برنامه هایی مثل بین المللی سازی و مجازی سازی تاکید بیشتری روی رصد تخصصی این حوزه ها در دانشگاهها وجود دارد.

وی افزود: رصد و رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در بحث توسعه آموزش مجازی یکی از وظایف شورای عالی آموزش مجازی است و این کار باعث می شود با ارائه بازخورد مستمر به دانشگاهها بسترهای ارتقای دانشگاهها فراهم گردد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به برگزاری جلسات مجازی منظم با مناطق آمایشی اشاره کرد و گفت: این نشست ها فرصت مناسبی را فراهم می کند تا تعامل بیشتری بین وزارت بهداشت و مناطق آمایشی در زمینه آموزش پزشکی انجام شود.

لاریجانی به زیرساخت های ایجاد شده در دانشگاه علوم پزشکی مجازی ماننده موکس، سامانه نوید و ... اشاره کرد و اعلام کرد: به زودی تمامی دروس بر روی سامانه مجازی قرار می گیرد.

وی از برنامه های وزارت بهداشت برای برگزاری دوره های مهارتی به صورت مجازی در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: کارهای اساسی درخصوص برگزاری برنامه های مهارتی مجازی مثل پزشک خانواده صورت گرفته و به زودی این دوره برای پزشکان عمومی برگزار می شود. همچنین در سایر زمینه ها نیز کارهایی صورت گرفته و آمادگی برای بهره برداری تمام حوزه ها از این بستر مجازی وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر ارتباط مستمر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی گفت: برای پیگیری برخی کارها در وزارت بهداشت باید از بستر دانشگاه مجازی استفاده شود و از تجارب موفق دانشگاه های دیگر هم استفاده شود.

وی با بیان اینکه مجازی سازی خیلی زمینه گسترش دارد، گفت: مفهوم مجازی سازی این نیست که کلاس ها در دانشگاهها تعطیل شود بلکه به عنوان مثال استادی در یکی از دانشگاه های بزرگ می تواند درس را به صورت مجازی ارائه دهد و استاد دیگری در دانشگاه دیگر در کنار این دوره مجازی کلاس را اداره می کند، نکات را برای دانشجویان تشریح می کند، سوالات را پاسخ می دهد.

لاریجانی اضافه کرد: مجازی سازی اصلا به مفهوم عدم بهره برداری از اساتید در دانشگاهها نیست بلکه می خواهیم از ظرفیت تمامی اعضای هیئت علمی در دانشگاهها استفاده شود و دروس تمامی دانشگاهها بر روی سامانه قرار گیرد تا حسب نیاز دانشجویان از آن استفاده کنند.

وی به برنامه های وزارت بهداشت برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی با استفاده از بستر دانشگاه علوم پزشکی مجازی اشاره کرد و گفت: برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها در دست اجرا است و در هیئت ممیزه نیز تصویب شد که اعضای هیئت علمی در ابتدای جذب باید دوره آموزش پزشکی مجازی را بگذرانند.