نفی کلی برگزاری چهارشنبه سوری خطرات بیشتری به همراه دارد

دکتر محمدکاظم عاطف وحید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر والدین با مشارکت فرزندان خود برای مراسم چهارشنبه سوری برنامه ریزی کرده و با نظارت صحیح و دقیق وسایل آتش بازی را برای آنان خریداری کنند ، خطرات ناشی از انفجار مواد محترقه غیر استاندارد در این شب کاهش چشمگیری می یابد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مسئولیت کنترل و کاهش خطرات ناشی از مراسم چهارشنبه سوری بر عهده خانواده ها و مسئولان مربوطه است لذا با برنامه ریزی صحیح و آگاهانه از سوی خانواده ها و نیز فراهم آوردن فضاهای تفریحی برای برگزاری سالم تر این مراسم کمک موثری در کاهش صدمات و جراحات ناشی از بازی با مواد غیر استاندارد محترقه می کند.

به اعتقاد این روانشناس بالینی ، معمولا نوجوانان از این گونه موقعیت ها برای افزایش ارتباطات اجتماعی و نوعی ابراز وجود بهره می گیرند. از طرفی چون جوانان به ویژه پسران جوان احساس آسیب ناپذیری را در خود دارند بعضا در این گونه مراسم نسبت به انجام برخی رفتارهای خطرناک مبادرت می ورزند.

وی به والدین توصیه کرد: دقت مناسب و صحیحی نسبت به رفت و آمد فرزندان و دوستان آنها داشته باشند و با برقراری روابط دوستانه و آگاهی از علائق شخصی آنها، برای برگزاری هر چه بهتر و سالم تر این مراسم در کنار فرزندان خود تلاش کنند زیرا در غیر این صورت فرزندان آنها چهارشنبه سوری را در کنار دوستانی خواهند گذارند که شاید از سلامت روانی کافی برخوردار نبوده و با انجام رفتارهای خطرناک جان آنها به خطر خواهد افتاد.

عاطف وحید گفت: مسئولان برقراری امنیت اجتماعی نیز می بایست مراقب خرید و فروش مواد محترقه غیر استاندارد در داخل کشور باشند و با نظارت جدی تر نسبت به لغو ادامه فعالیت افراد متخلف در این زمینه اقدام کنند.

وی در پایان یادآور شد: اگر خانواده ها و مسئولان خود برای برگزاری این مراسم پیش قدم شوند ، جوانان کمتر به استفاده از مواد محترقه غیر استاندارد روی آورده و به همین میزان میزان صدمات و جراحات وارده نسبت به استفاده از این مواد نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت.