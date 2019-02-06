بهسازی محوطه کاروانسرای شاه عباسی اسفند به اتمام می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مختاری سه شنبه شب در بازدید خبرنگاران از پایانه اتوبوسرانی درون شهری شهید چمران، گفت: این پایانه به همت سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری احداث شده که ۹ اتوبوس مسیرهای مختلف در این محل ایستگاه دارند و مسافران را به مناطق مختلف شهر رفسنجان انتقال می‌دهند.

مختاری افزود: این مکان که مجهز به نمازخانه و سرویس بهداشتی است در مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با هزینه بالغ بر چهار میلیارد ریال احداث شده است.

وی بیان کرد: دو پایانه پایانه درون‌شهری دیگر در خیابانهای امام خمینی(ره) و عباسیه احداث خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهردار رفسنجان در ادامه به اجرای آبنمای نوشتاری و بهسازی محوطه کاروانسرای شاه عباسی اشاره و عنوان کرد: این محوطه در ابتدای بازار قطب آباد قرار دارد و بهسازی آن شامل کف سازی و زیباسازی و ایجاد مبلمان شهری و نیز نور پردازی آن در مجموع با هزینه ۳۱۵ میلیون تومان در حال اجرا است و در نیمه اول اسفند ماه جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مختاری در مورد نصب تابلوهای راهبردی سولار که برای نخستین بار در رفسنجان در حال اجرا است بیان کرد: تابلوهای راهبردی شامل ۱۰ تابلوی دروازه ای است که در حال نصب هستند، همچنین چهار تابلوی صلیبی و چهار تابلوی کنسولی نصب شده اند و تابلوهای موشکی نیز در حال نصب هستند. در حال حاضر این تابلوهای راهبردی در میدان خاتم الانبیاء (ص)، میدان امام خمینی (ره)، میدان شهید عباس زاده و میدان امام حسین (ع) نصب شده است.

وی بیان کرد: این تابلوها برای نخستین بار در رفسنجان توسط واحد مهندسی ترافیک به صورت سولار (خورشیدی) اجرا شده که در ایران کم نظیر است و تا کنون بیش از ۱۱ میلیارد ریال هزینه شده و پنج میلیارد دیگر برای تکمیل سایر تابلوها نیاز است.

صدور چراغ راهنمای تولید رفسنجان به کشور

معاون خدمات شهری شهردار رفسنجان از نصب چهار فقره چراغ راهنمای دیجیتال در تقاطع‌های مختلف خبر داد و گفت: این چراغهای راهنما ساخت جوانان همین شهر است و برای این چهار چراغ راهنما ۴۵ میلیون تومان هزینه شده است.

مختاری ابراز داشت: چراغ راهنمای دیجیتال تولید رفسنجان به شهرهایی مانند ساوه و قشم نیز صادر می‌شود حتی از خارج از کشور هم سفارشاتی دادند و از تهران خواستار استقرار کارگاه تولید این نوع چراغ هستند.

معاون خدمات شهری شهردار رفسنجان در بازدید اصحاب رسانه از المان میدان علی‌بن‌ابیطالب (ع) که در حال بهسازی است، یادآور شد: سال گذشته بدنه این میدان بازسازی شد و المان قبلی میدان برداشته شده و المان محراب امام علی (ع) در میدان نصب شده، آبنمای میدان در حال بهسازی است که اوایل اسفندماه به پایان می‌رسد.

مختاری در حین بازدید خبرنگاران از پروژه میدان شهدای رحمت‌آباد اظهار داشت: سعی کردیم خاطرات مردم این محله حفظ شود و آبنمای چندطبقه‌ای که داشت بهسازی و نورپردازی شود.

وی عنوان کرد: هزینه عمرانی این میدان ۳۰ میلیون تومان و هزینه نصب و رنگ‌آمیزی المان‌ و آبنما ۲۰ میلیون تومان است.

در ادامه ساختمان اداری آرامستان با زیربنای ۱۳۶ مترمربع و اعتبار ۱.۴ میلیارد ریال مورد بازدید قرار گرفت. این ساختمان شامل فضای اداری و دفتر کارکنان فضای سبز آرامستان است.