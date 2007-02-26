رایزنی شیراک با سران عربستان و مصر درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد: ژاک شیراک روزگذشته در تماسی تلفنی با عبدالله بن عبدالعزیز و حسنی مبارک درباره سفر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بحث و تبادل نظر کرد.

دراین دو تماس تلفنی، نتایج سفرابومازن به فرانسه به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.

این درحالی است که ابومازن شنبه گذشته به سفر دوره ای خود به اروپا پایان داد؛ وی دراین سفر خواستار حمایت کشورهای اروپایی از توافقنامه مکه مکرمه شد؛ این توافق هشتم فوریه(19 بهمن) میان حماس و فتح امضا شد.

رئیس جمهوری فرانسه نیز درکنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، حمایت کشورش را از این توافقنامه که درباره تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین و اجرای شروط کمیته چهارجانبه است، اعلام کرد.

شیراک همچنین به پادشاه عربستان و رئیس جمهوری مصر گفت که نتایج سفر ابومازن به فرانسه را در خلال نشست آتی شورای اروپا به اطلاع اعضای اتحادیه اروپا می رساند.