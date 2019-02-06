به گزارش خبرنگار مهر، حسین درتاج صبح چهارشنبه در آیین تجلیل از برترین‌های آموزش و پرورش گناوه اظهار داشت: تلاش دانش‌آموزان برای کسب رتبه های برتر ستودنی است و قطعا این دانش آموزان نمونه هایی از افراد و دانش آموزان موفق در این شهرستان هستند.

وی با تقدیر از تلاش و همراهی خیرین با آموزش و پرورش اضافه کرد: آنچه از آموزش و پرورش خواسته می‌شود با داشته‌های آن هم‌خوانی ندارد و لذا همه باید با همکاری و همیاری هم خواسته ها از آموزش و پرورش را با داشته‌ها همسان سازی کنیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: اگر کمک خیرین و اقشار مختلف ومردم و مشارکت دست های مختلف نبود ارائه بسیاری از خدمات ممکن نبود.

وی با اشاره به موفقیت های دانش آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی گفت: نظام آموزشی ما یک نظام خشک است و شاید برگزاری جشنواره ها در محورهای مختلف بتواند این ساختار را تا حدودی تلطیف کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: جشنواره نوجوان خوارزمی در دوره اول متوسطه یکی از برنامه های مهم آموزش و پرورش در این راستا است.

وی با اشاره به تلاش سرگروه های آموزشی گفت: سرگروه های آموزشی قلب تپنده آموزش هستند و باید از تلاش های آنها که توانستند در شهرستان گناوه و در استان افتخار آفرین باشند تقدیر کرد.