نبود انسجام مدیریت در تصمیمات کلان مهم ترین مشکل ترافیک است

سردار حمیدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون در سطوح عالی مدیریت ترافیک هماهنگی وجود دارد اما همچنان جای انسجام مدیریتی و وحدت رویه در این بخش خالی است.

وی تصریح کرد: به طور قطع اگر مشکل مدیریتی ترافیک به ویژه در تهران حل شود ، پلیس راهور تهران بزرگ و دیگر بخش هایی که هم اکنون در مدیریت ترافیک فعال هستند طرحهایی را برای کاهش جدی ترافیک خواهند داشت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در رابطه با اقداماتی که تا کنون از سوی راهور تهران بزرگ مبنی بر رایزنی با سایر سازمانهای فعال در امر مدیریت ترافیک برای دستیابی به انسجام مدیریتی صورت گرفته ، اظهار کرد: وظیفه ما رایزنی برای رسیدن به وحدت رویه در تصمیم گیری برای مدیریت ترافیک نیست اما اگر انسجام مدیریتی صورت گیرد ، راهکارهای پلیس راهور تهران بزرگ را ارایه می کنیم.

به گفته وی ، به دلیل وابستگی طرح های کاهنده ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ به سایر سازمانها و بخشهای مربوط در امر مدیریت ترافیک ، بعضا این راهکارها موثر واقع نشده و نتیجه قابل قبولی از اجرای آن ها به دست نمی آید.