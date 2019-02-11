به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرتضایی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار داشت نتیجه انقلاب اسلامی تغییر رژیم پهلوی به نظام مردمی جمهوری اسلامی بود در حالی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مردم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کردند و دولت حاکم این کشور با دول دیگر جهان وابسته بودند.

وی با بیان اینکه امام راحل (ره) با درک مشکلات به خصوص از سال ۴۲ به بعد علنا مبارزه علیه شاه پهلوی را آغاز کردند، افزود: بعد از علنی شدن مبارزات شکنجه ها، تحمل رنج زندان و سایر مشکلات برای مبارزین و آحاد مردم به وجود آمد و در نهایت انقلاب اسلامی با خواست مردم و عنایات حضرت حق به پیروزی رسید.

یاران انقلاب با رهنمودهای امام راحل انقلاب را به سمت پیشرفت به پیش بردند

فرماندار کاشان ضمن اشاره به مبارزین انقلابی همراه با انقلاب و امام راحل ابراز داشت: این یاران انقلاب با رهنمودهای امام راحل انقلاب را به سمت پیشرفت به پیش بردند و مقام معظم رهبری نیز یکی از آن یاران و معلمان انقلاب بودند.

وی ضمن اشاره به برگزاری همه پرسی و رای بالای مردم به حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران گفت: پس از برگزاری همه پرسی، قانون اساسی بر مبنای اسلام و قرآن تدوین شد و مقرر شد نظام اداری، نظامی و قضایی توسط همین مردم اداره شود.

مرتضایی ضمن اشاره به تلاش معاندان جمهوری علیه این نظام در راستای براندازی حکومت اسلامی افزود: دشمنان اسلام اقتدار این نظام مقدس را برنتافتند و تمامی کشورهای جهان با یکدیگر متحد و هم پیمان با رژیم بعث عراق به ایران حمله کردند اما همین جوانان در طولانی ترین جنگ سخت پیروزمندانه دشمن را از خاک خود بیرون راندند.

وی با اشاره به بازسازی ویرانی های حاصل از جنگ به وسیله همین جوانان مرز و بوم ابراز داشت: جوانان با استعداد ایرانی به دلیل نیاز کشور گام های موثری در حوزه های سیاست، فرهنگ، نظامی و غیره برداشتند اما دشمنان دست از دشمنی خود با ملت ایران برنداشتند و با ترور شخصیت ها، تخریب چهره های شاخص انقلابی و سایر اقدامات خرابکارانه سعی در براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند.

نظام جمهوری اسلامی با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری همچنان سربلند است

فرماندار کاشان با بیان اینکه این نظام با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری همچنان سربلند و پاینده است، گفت: از آنجا که مردم پشتیبان ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی هستند توانستند از تمامی پیچ و خم های ایجاد شده توسط دشمن عبور کنند و بر همین اساس دشمنان از آخرین نیرنگ خود یعنی تحریم ها استفاده کردند و این موضوع تاکنون گریبانگیر این نظام است.

وی با بیان اینکه دشمن سعی می کند با استفاده از تحریم ایران را تحت فشار قرار داده و به اهداف خود برسند، اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها خوشبختانه در عرصه امنیت توانستیم به معیارهای یک کشور باثبات برسیم به نحوی که ایران امروز یکی از کشورهای تاثیرگذار در منطقه محسوب می شود.

ایران تنها کشور مستقل منطقه خاورمیانه است

مرتضایی با بیان اینکه ایران تنها کشور مستقل منطقه از تمامی جوانب است، گفت: تحریم ها موجب شد تا جوانان ما به خود بیایند و با همت و تلاش خود نیازها را برطرف و کالاهای مورد نیاز را تولید کرده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند.

وی ضمن اشاره به تمدن کهن شهرستان کاشان و پشتیبانی همه جانبه این شهرستان در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی افزود: جوانان کاشانی در کنار دیگر رزمندگان ایرانی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی جان فشانی کردند و امروزه ثمرات آن را در جای جای کشور به خوبی مشاهده می‌کنیم.