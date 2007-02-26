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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۴

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درگفتگو با مهر :‌

قیمت مسکن سال آینده تا 20 درصد کاهش می‌یابد

قیمت مسکن سال آینده تا 20 درصد کاهش می‌یابد

مصطفی قلی خسروی با اشاره به روندکاهشی قیمت مسکن، گفت:قیمت مسکن درسال آینده 15 تا20 درصد کاهش می‌یابد .

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به روند کاهشی قیمت مسکن،‌ گفت:‌هم اکنون قیمت مسکن درنقاط مختلف شهرتهران از 8 تا 12 درصد کاهش یافته است و باتوجه به سیاست های اتخاذ شده ازسوی دولت این کاهش قیمت درسال آینده به 15 تا 20 درصد نیز خواهد رسید.

مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: ‌همچنین ادامه رکود دربازارمسکن موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد که درشرایط فعلی این کاهش قیمت دربازار مسکن به‌وجود آمده است.

وی با موثردانستن سیاست های دولت برکاهش قیمت مسکن ، ‌افزود:‌ سیاست‌های دولت در زمینه ساخت مسکن اجاره ای و عرضه 50 هزار واحد اجاره ای در سال آینده قطعا می تواند در کاهش قیمت ها موثر باشد.

خسروی گفت:‌‌ مشکل مسکن درتمامی کشورها وجود دارد و نمی توان گفت که کشوری صد درصد این مشکل را حل کرده است.

به گفته وی، سیاست های اتخاذ شده ازسوی مسئولان می تواند امنیت لازم را برای تمامی زمینه های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم نماید.

کد مطلب 453538

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