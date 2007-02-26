ذبیح اله رحمانی تهیه کننده فیلم ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "این فیلم در حال حاضر در مرحله پیش تولید و انتخاب نهایی عوامل است. بر اساس برنامه ریزی طی هفته آینده تصویربرداری در استان مازندران و شهرهای ساحلی آغاز می شود. حدود 80 درصد از فیلمبرداری در شمال و بقیه سکانس های فیلم در تهران تصویربرداری خواهد شد."



وی خاطرنشان ساخت: "فیلم "جاده جنایت" یک اثر اجتماعی، جنایی و تعلیقی است و داستان زندگی یک ستاره سینما و تلویزیون را بیان می کند که از بازی در فیلم های قبلی خود خسته و دلزده شده است. این شخصیت تلاش می کند در نقش های متفاوت ظاهر شود. از سوی دیگر، اختلاف با افراد خانواده شرایط فعالیت و زندگی او را دشوارتر می سازد."



آرزو محمدی نژاد فیلمنامه نویس است و جهانبخش ایمانی علاوه بر کارگردان، مدیر تولید و تهیه کننده فیلم نیز محسوب می شود. بر اساس برنامه ریزی تصویربرداری طی بیست جلسه کاری انجام خواهد شد.