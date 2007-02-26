ذبیح اله رحمانی تهیه کننده فیلم ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "این فیلم در حال حاضر در مرحله پیش تولید و انتخاب نهایی عوامل است. بر اساس برنامه ریزی طی هفته آینده تصویربرداری در استان مازندران و شهرهای ساحلی آغاز می شود. حدود 80 درصد از فیلمبرداری در شمال و بقیه سکانس های فیلم در تهران تصویربرداری خواهد شد."
وی خاطرنشان ساخت: "فیلم "جاده جنایت" یک اثر اجتماعی، جنایی و تعلیقی است و داستان زندگی یک ستاره سینما و تلویزیون را بیان می کند که از بازی در فیلم های قبلی خود خسته و دلزده شده است. این شخصیت تلاش می کند در نقش های متفاوت ظاهر شود. از سوی دیگر، اختلاف با افراد خانواده شرایط فعالیت و زندگی او را دشوارتر می سازد."
آرزو محمدی نژاد فیلمنامه نویس است و جهانبخش ایمانی علاوه بر کارگردان، مدیر تولید و تهیه کننده فیلم نیز محسوب می شود. بر اساس برنامه ریزی تصویربرداری طی بیست جلسه کاری انجام خواهد شد.
تصویربرداری فیلم "جاده جنایت" به کارگردانی جهانبخش ایمانی از نیمه اسفندماه در شهرهای شمالی کشور آغاز میشود.
ذبیح اله رحمانی تهیه کننده فیلم ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "این فیلم در حال حاضر در مرحله پیش تولید و انتخاب نهایی عوامل است. بر اساس برنامه ریزی طی هفته آینده تصویربرداری در استان مازندران و شهرهای ساحلی آغاز می شود. حدود 80 درصد از فیلمبرداری در شمال و بقیه سکانس های فیلم در تهران تصویربرداری خواهد شد."
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