اورژانس جدید بیمارستان سوانح و سوختگی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، قبل از راه اندازی این دو فضا بخش اورژانس با فضای پذیرش بیماران یکی بود اما از این پس بیماران اورژانسی و بیماران پذیرشی در دو فضای جداگانه خدمات درمانی دریافت می کنند.

بنابراین گزارش ، از این پس 3 اتاق ویژه پانسمان در درمانگاه و 7 اتاق در اورژانس جدید فعال خواهند شد تصریح کرد: به این ترتیب این بیمارستان قادر خواهد بود همزمان به 20 بیمار سوختگی خدمات ارائه دهد.

رئیس بیمارستان شهید مطهری کمبود نیروی پرستار را از مهمترین نیازهای این بیمارستان پس از راه اندازی بخش های جدید عنوان و خاطرنشان کرد: طی یک ماه گذشته 17 پرستار و 2 نیروی اداری در بیمارستان استخدام شده اند ولی در این راستا نیازمند جذب حداقل 60 پرستار و 12 نیروی پشتیبانی می باشیم.

دکتر کریمی یادآور شد: اتاق عمل ، درمانگاه و اورژانس جدید بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری با هزینه ای بالغ بر 450 میلیون تومان تجهیز و راه اندازی گردید.