"عبد شکور" با نگاهی به سیره پیامبر اعظم(ص) منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بزرگداشت سال پیامبر اعظم(ص) ، کتاب " عبد شکور " توسط محمد رضا مختاری و سید جواد بهشتی تالیف شده است .

کتاب حاضر در 33 عنوان تدوین شده است که با آیین نبوی (ص) آغاز و با 40 سخن از پیامبر اعظم (ص) به پایان می رسد .

در بخشی از کتاب با عنوان " سجد اوج بندگی " آمده است ، پیامبر اعظم ( ص) فرمود : من در قیامت امت خود را از آثار سجده ای که بر پیشانی دارند می شناسم و فرمود : هرجا از زمین که بر آن سجده شده است در قیامت گواه عبادت انسان است و در دنیا نیز از آن نقطه نوری به آسمان ها می رود . و فرمود : شایسته است نمازگزار پیشانیش را بر زمین بنهد و صورتش را به خاک بمالد که این کوچکی کردن برای خدا و بزرگ دانستن اوست .