به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی درجمع خبر نگاران با بیان این مطلب افزود : درچند روز آینده بخشی از این مبلغ به عنوان پیش پرداخت به طرف چینی پرداخت می شود.

وی افزود: مابقی اعتبار خرید واگن ها نیز به میزان پیشرفت ساخت واگن ها در ٥١ ماه به شرکت چینی طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد : قرارداد خرید واگن های قطارشهری مشهد دو هفته قبل در پکن به امضا رسید و این قرارداد بین شرکت قطارشهری مشهد و دو شرکت سی آرسی و سی تیچ امضا شد.

وی خاطر نشان کرد :.براساس این قرارداد هر واگن به مبلغ یک میلیون و 630 هزار یورو خریداری شده و کشور سازنده موظف است استانداردهای روز جهان را در ساخت آن رعایت کند.



محمدی زاده با بیان اینکه قطعات حساس و اصلی واگن ها اروپایی و برخی نیز تحت لیسانس اروپاست و بدنه و شاسی واگن ها چینی می باشد، اظهار داشت : با بهره برداری ازپروژه قطارشهری مشهد که حدود ٨١ ماه دیگر طول می کشد، این شهر از جایگاه مناسبی در حمل و نقل درون شهری برخوردار می شود.