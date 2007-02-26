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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۳۶

استاندار خراسان رضوی در جمع خبر نگاران:

96 میلیون یورو برای خرید واگن‌های قطار شهری مشهد پیش‌بینی شده است

محمد جواد محمدی زاده گفت :در مصوبه هیات دولت، برای تامین خرید واگن های قطار شهری مشهد از تبصره ٣١ قانون بودجه 96 میلیون یورو برای خرید واگن های قطار شهری مشهد پیش بینی شده است.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده استاندار خراسان رضوی درجمع خبر نگاران با بیان این مطلب افزود : درچند روز آینده بخشی از این مبلغ به عنوان پیش پرداخت به طرف چینی پرداخت می شود.

 

وی افزود: مابقی اعتبار خرید واگن ها نیز به میزان پیشرفت ساخت واگن ها در ٥١ ماه به شرکت چینی طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

 

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد : قرارداد خرید واگن های قطارشهری مشهد دو هفته قبل در پکن به امضا رسید و این قرارداد بین شرکت قطارشهری مشهد و دو شرکت سی آرسی و سی تیچ امضا شد.

 

وی خاطر نشان کرد :.براساس این قرارداد هر واگن به مبلغ یک میلیون و 630 هزار یورو خریداری شده و کشور سازنده موظف است استانداردهای روز جهان را در ساخت آن رعایت کند.


محمدی زاده با بیان اینکه قطعات حساس و اصلی واگن ها اروپایی و برخی نیز تحت لیسانس اروپاست و بدنه و شاسی واگن ها چینی می باشد،  اظهار داشت : با بهره برداری ازپروژه قطارشهری مشهد که حدود ٨١ ماه دیگر طول می کشد، این شهر از جایگاه مناسبی در حمل و نقل درون شهری برخوردار می شود.

 

 

کد مطلب 453546

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