به گزارش خبرنگار مهر، از اولین هفته نیم فصل دوم تنها یک دیدار باقی مانده و طی این دیدار عصر امروز استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف پیکان خواهد رفت.

دیدار رفت دو تیم در نیم فصل اول با تساوی بدون گل خاتمه یافت اما چهره این دو تیم نسبت به آن دیدار تغییراتی داشته است.

پیکانی‌ها عمده‌ترین تغییر را روی نیمکت شان داشته‌اند که مجید جلالی جای خود را به حسین فرکی داده است. آنها دو بازیکن به اسم مهدی شیری و «آرفنگ دافه» را از دست داده و به جای آنها «مارکو ووکوسویچ»، سعید قائدی فر و محمد ناصری را به خدمت گرفته‌اند.

استقلالی‌ها هم تغییرات نسبتا زیادی نسبت به نیم فصل نخست داشته‌اند. آنها نفراتی مثل جابر انصاری، نیومایر و گرو را از دست داده و در قبال آن ایسما، پاتوسی، نورافکن و منشا را جذب کرده و شجاعیان را به همراه محسن کریمی به لیست خود اضافه کرده‌اند.

البته احتمال استفاده از همه خریدهای استقلال در بازی امروز ضعیف است. داریوش شجاعیان، محسن کریمی و امید نورافکن از بین بازیکنان جدید بیشترین شانس را برای حضور در این بازی دارند.

آبی پوشان برای این بازی صیادمنش را به دلیل محرومیت، علی کریمی و طارق همام را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارند.

پیکان با ۱۶ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد و در صورت پیروزی در این بازی می‌تواند با جهشی ۵ پله‌ای به رده هفتم جدول صعود کند.

آبی پوشان با ۲۵ امتیاز در رده چهارم قرار دارند و در صورت پیروزی فاصله شان را با صدر جدول کاهش خواهند داد تا در هفته‌های آینده برای رسیدن به صدر جدول امیدوارتر باشند.

دیدار دو تیم از ساعت ۱۵:۴۵ امروز و در ورزشگاه شهر قدس برگزار می شود.