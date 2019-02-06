افتتاح چند طرح کشاورزی و صنعتی با حضور تولیت آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از دهه مبارک فجر صبح چهارشنبه با حضور حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی چندین طرح در حوزه کشاورزی و دامداری در مجموعه مزرعه نمونه آستان قدس رضوی به بهره برداری رسید.

رئیسی در بازدید خود از مزرعه نمونه ابتدا باغ ۱۳ هکتاری مالینگ متراکم هلو را به بهره برداری رساند. این باغ دارای ارقام هسته دار و بازار پسند، شامل ۴ رقم هلو و ۲ رقم شلیل است.تعداد نهال در هر هکتار باغ جدید احداث شده هلو و شلیل مزرعه نمونه، ۶۶۷ اصله می باشد و برای احداث هر هکتار از این باغ، بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.

طبق اعلام مسئولان مزرعه نمونه، روش آبیاری باغات ۱۳ هکتاری متراکم شلیل و هلو این کشت و صنعت به روش هوشمند زیرسطحی بوده که جدیدترین نوع سیستم های آبیاری محسوب می شود.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه حضور خود در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی سالن بسته بندی و قطعه کاری گوشت را با مساحت ۶۵۰ متر مربع به بهره برداری رساند.این سالن تکمیل کننده زنجیره تولید و تهیه گوشت مورد نیاز میهمانسرای حضرت رضا(ع) به صورت قطعه شده و با رعایت تمامی اصول بهداشتی است.