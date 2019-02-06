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۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

معاون عملیات ارتش:

برد موشک‌های ساحل به دریای ارتش به ۳۰۰ کیلومتر رسیده است

برد موشک‌های ساحل به دریای ارتش به ۳۰۰ کیلومتر رسیده است

معاون عملیات ارتش با بیان اینکه قبل از انقلاب موشک ساحل به دریا نداشتیم، گفت: امروز برد موشک‌های ما به ۳۰۰ کیلومتر رسیده است و در آینده‌ای نزدیک افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار موسوی معاون عملیات ارتش در نشست صمیمی ارتش با مردم و اصحاب رسانه که صبح امروز(چهارشنبه) در سالن خلیج فارس باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، اظهارداشت: حفظ و آماده بکاری تجهیزات یکی از ماموریت‌های مهم ارتش از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز است که این مهم به خوبی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به فداکاری‌های مختلف ارتش در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی ایران گفت: اولین پاسخ را نیروی هوایی ارتش به دشمن متجاوز داد و بعد از آن در عرصه های مختلف زمینی، دریایی و هوایی مجاهدت‌های فراوانی توسط فرزندان انقلاب اسلامی ایران در ارتش صورت گرفته است.

امیر موسوی گفت: ارتش بازسازی توان و تجهیزات دفاعی را بعد از دفاع مقدس در دستور کار خود قرار داد و با تشکیل یگان زیر سطحی که بسیار راهبردی است و قبل از انقلاب اسلامی وجود نداشت و از سوی دیگر با طراحی و ساخت موشک‌های مختلف، توان بازدارندگی کشور را ارتقا داد.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب موشک ساحل به دریا نداشتیم اما امروز برد موشک‌های ما به ۳۰۰ کیلومتر رسیده و در آینده‌ای نزدیک افزایش خواهد یافت.

معاون عملیات ارتش تاکید کرد: حضور مقتدر در خلیج فارس، دریای خزر و اقیانوس‌ها یکی دیگر از دستاوردهای ارتش بعد از انقلاب اسلامی ایران است. همه این‌ها نشان می‌دهد ظرفیت، اقتدار و توان دفاعی ارتش در سایه انقلاب اسلامی افزایش بسیاری داشته و قابل مقایسه با پیش از انقلاب نیست.

کد مطلب 4535486

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