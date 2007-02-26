برگزارکنندگان نمایشگاه می خواهند تجربه جدیدی داشته باشند

جعفر همایی - سخنگوی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران - با ابراز تاسف از تصمیم جدید ارشاد برای برگزاری دوپاره نمایشگاه کتاب تهران گفت : نوزده تشکل نشر در نامه ای به علی اکبر اشعری در مورد محل برگزاری نمایشگاه کتاب تهران ، استدلال های همه جانبه ( امنیتی و رفاهی ) خود را برای برگزاری نمایشگاه کتاب در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اعلام کرده بودند .

وی افزود : تشکل های نشر کشور اعتقاد دارند برگزاری نمایشگاه به صورت دوپاره ، شدنی نیست و این مساله برای کسانی که می خواهند از نمایشگاه کتاب دیدن کنند دشواری هایی را به همراه دارد .

سخنگوی اتحادیه ناشران خاطرنشان کرد : بحثی فراتر از آن چیزی که در نامه به اشعری عنوان شده بود را نمی توان در اینجا مطرح کرد و در نهایت تصمیم با کسانی است که می خواهند با برگزاری نمایشگاه به صورت دوپاره احتمالا تجربه جدیدی داشته باشند .

وی یادآور شد : تشکل های نشر کشور بعد از برگزاری جلسه با علی اکبر اشعری مکان های مختلفی را که امکان برگزاری نمایشگاه کتاب در آنجا وجود داشت مورد بررسی قرار دادند و از همه مکان هایی که احتمال برگزاری نمایشگاه در آنجا مطرح شده بود بازدید کردند و در نهایت به این نتیجه رسید که فعالا جایگزینی برای محل دائمی نمایشگاه های بین المللی وجود ندارد تا زمانی که محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاه کتاب با پیش بینی همه امکانات در مکان دیگری ساخته شود .

جعفر همایی در مورد وضعیت پیش آمده برای نمایشگاه کتاب تهران گفت : قابل پیش بینی نیست که با این وضعیت نمایشگاه چگونه برگزار می شود ولی در هر صورت مشخص است که کیفیت نمایشگاه به شدت نازل تر خواهد بود .