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۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

امروز اتفاق افتاد؛

آتش سوزی یک کلاس کانکسی در ارومیه

آتش سوزی یک کلاس کانکسی در ارومیه

ارومیه – یک کلاس کانکسی امروز چهارشنبه در هاشم آباد در شهرستان ارومیه دچار حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع خبری محلی از آتش گرفتن بخشی از یک کلاس کانکسی در روستای هاشم آباد سیلوانا خبر میدهند.

منبع آتش خارج از کانکس بوده و سپس به کلاس سرایت کرده است، کلاس کانکسی در هنگام حادثه خالی از دانش آموزان بوده است.

کد مطلب 4535494

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