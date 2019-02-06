آتش سوزی یک کلاس کانکسی در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، منابع خبری محلی از آتش گرفتن بخشی از یک کلاس کانکسی در روستای هاشم آباد سیلوانا خبر میدهند.

منبع آتش خارج از کانکس بوده و سپس به کلاس سرایت کرده است، کلاس کانکسی در هنگام حادثه خالی از دانش آموزان بوده است.