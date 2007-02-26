شرکت کنندگان در مذاکرات شش جانبه مواضع خود را در قبال کره شمالی نرم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، خبرگزاری کیودوی ژاپن با بیان این مطلب اعلام کرد: اولین پیش نویس مذاکرات شش جانبه در پکن از کره شمالی خواست که تاسیسات و تسلیحات هسته ای خود را به عنوان اقدامات اولیه در برابر دریافت کمک سوخت، برچیند .



خبرگزاری ژاپنی به نقل از منابع مذاکره کننده که نامشان فاش نشد، خاطر نشان کرد : بعد از آنکه کره شمالی این پیش نویس را رد کرد، آمریکا موافقت کرد که تعهدی را برعهده پیونگ یانگ قراردهد مبنی براینکه راکتور هسته ای اصلی خود تعطیل کند .



طبق این قرارداد، کره شمالی تشنه انرژی، پافشاری کرد که یک میلیون تن نفت در برابر توقف دائمی فعالیت راکتور یونگ بیونگ دریافت کند .



این توافقنامه با استقبال ژاپن و برخی ازمحافظه کاران آمریکایی که خواستار اقدام سخت گیرانه تر علیه برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی بودند، نشد .



خبرگزاری کیودوگزارش داد : مذاکرات طولانی دو هفته ای شش جانبه نشان داد که تمرکز مذاکرات شش جانبه ظاهرا از خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره به عدم گسترش مواد هسته ای تبدیل شد .



بر اساس این گزارش، ژاپن برای اعمال یک موضع شدیدتر پافشاری کرد، اما به علت روابط متشنجش با کره شمالی نفوذش محدود شد .



در توافقنامه نهایی با تاکید برتعهد به توافقنامه سپتامبر سال 2005 به تسلیحات هسته ای اشاره شد که طبق آن کره شمالی با شروط کلی توقف زرادخانه هسته ای خود دربرابر دریافت کمک در زمینه انرژی و تضمینهای امنیتی موافقت کرد .



در آخرین دور از مذاکرات شش جانبه ،همچنین پنج گروه کاری از جمله کمیته خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره تشکیل شد .



در مذاکرات شش جانبه کشورهای ژاپن ، روسیه ، آمریکا ، چین و دو کره حضوردارند .