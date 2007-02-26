فرهاد گلی تهیه کننده فیلم ضمن بیان این مطلب در مورد روند فیلمبرداری به خبرنگار مهر گفت: "فیلمبرداری با حضور حسن پورشیرازی و حسین محجوب در هتلی در مرکز شهر ادامه دارد. بر اساس زمان بندی انجام شده، فیلمبرداری تا 25 اسفندماه به پایان می رسد و تمام لوکیشن های فیلم در تهران قرار دارد."



فیلم سینمایی "ستایش" اثری اجتماعی و دفاع مقدسی است. داستان فیلم زندگی مادر و دختری را به تصویر درمی آورد که زندگی آرامی دارند، اما ورود غریبه ای زندگی آنها دچار چالش و تلاطم می کند. آنها برای ثبات در زندگی شان وارد مبارزه ای ناخواسته می شوند. حسن پورشیرازی و مریم کاویانی شخصیت های اصلی فیلم را بازی می کنند.



رحمانی که پیش از این در عرصه تولید فیلم کوتاه فعالیت داشته، با این فیلم ساخت نخستین تجربه بلند سینمایی اش را پشت سر می گذارد. خاطره اسدی، فرهاد قائمیان و محمد مقامی دیگر بازیگران اصلی فیلم هستند. همچنین مرتضی غفوری مدیر فیلمبرداری، محمد شاهوردی صدابردار، سودابه خسروی طراح چهره پردازی و آیدین ظریف طراح صحنه و لباس "ستایش" هستند.