  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸

فیلمبرداری "ستایش" دو هفته دیگر تمام می‌شود

فیلم سینمایی "ستایش" به کارگردانی محمدرضا رحمانی با پشت سر گذاشتن حدود نیمی از مرحله فیلمبرداری تا حدود دو هفته دیگر به پایان می‌رسد.

فرهاد گلی تهیه کننده فیلم ضمن بیان این مطلب در مورد روند فیلمبرداری به خبرنگار مهر گفت: "فیلمبرداری با حضور حسن پورشیرازی و حسین محجوب در هتلی در مرکز شهر ادامه دارد. بر اساس زمان بندی انجام شده، فیلمبرداری تا 25 اسفندماه به پایان می رسد و تمام لوکیشن های فیلم در تهران قرار دارد."

فیلم سینمایی "ستایش" اثری اجتماعی و دفاع مقدسی است. داستان فیلم زندگی مادر و دختری را به تصویر درمی آورد که زندگی آرامی دارند، اما ورود غریبه ای زندگی آنها دچار چالش و تلاطم می کند. آنها برای ثبات در زندگی شان وارد مبارزه ای ناخواسته می شوند. حسن پورشیرازی و مریم کاویانی شخصیت های اصلی فیلم را بازی می کنند.

رحمانی که پیش از این در عرصه تولید فیلم کوتاه فعالیت داشته،  با این فیلم ساخت نخستین تجربه بلند سینمایی اش را پشت سر می گذارد. خاطره اسدی، فرهاد قائمیان و محمد مقامی دیگر بازیگران اصلی فیلم هستند. همچنین مرتضی غفوری مدیر فیلمبرداری، محمد شاهوردی صدابردار، سودابه خسروی طراح چهره پردازی و آیدین ظریف طراح صحنه و لباس "ستایش" هستند.

کد مطلب 453551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها