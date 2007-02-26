قدیمی ترین قرآن چین مرمت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، این قرآن 867 صفحه ای و دوجلدی، قدیمی ترین قرآن چین است که به زبان عربی نوشته شده که در مسجد جیزی در شهر شانهوا نگهداری می شود و کارشناسان موزه نانجینگ ترمیم آن را انجام دادند.

این قرآن هنگام ورود قوم سالار از سمرقند به چین آورده شده و کارشناسان اعتقاد دارند که تاریخ نوشتن آن به قرن هشتم و سیزدهم بر می گردد.

ما ویمین نایب رئیس دفتر میراث فرهنگی استان شینگای گفت: این کپی از قرآن توسط مسلمانان عرب نوشته شده اما در چین نسخه های باستانی دیگری نیز وجود دارد که توسط مسلمانان چینی نگاشته شده است. این قرآن را می توان ابزار ارزشمندی برای تحقیق درباره خاستگاه و تاریخ گروه قومی سالار دانست.

این کتاب باید تحت ترمیم قرار می گرفت چرا که در معرض خطر پوسیدن و فاسد شدن قرار داشت.

کار ترمیم قرآن با تحلیل جزئیات کاغذ و جوهر ، تمیز کردن، از بین بردن مواد فاسد شده و همچنین تعمیر صفحات با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژیها آغاز شد.

این قرآن خطی پس از تعمیر در جعبه ویژه ای قرار خواهد گرفت که دما و روطوبت آن کنترل شده است تا از اشعه های ماوراء بنفش و گازهای مضر دور بماند.

