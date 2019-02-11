آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: یکی از نکاتی که باید در چهلمین سال انقلاب به آن توجه شود مسأله آثار، دستاورد و نتایج سودمند انقلاب اسلامی است. مشاهده می‌کنیم همه کشورهایی که در طول چند قرن گذشته انقلاب کردند پس از مدتی انقلاب‌های مردمی آن ها دست خوش حادثه شد و بسیاری از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی و حتی نیروهای داخلی به نوعی آن انقلاب‌های مردمی را به نفع خود مصادره کردند و دستاوردی برای آن ملت‌ها نداشته است. از جمله مطالبی که مردم و تمام کسانی که به افق‌های آینده انقلاب توجه دارند باید بدانند، بیان نکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

امام جمعه رشت به ایستادگی انقلاب اسلامی در برابر تمام قدرت‌های سلطه‌گر در مدت ۴۰ سال گذشته اشاره کرد و افزود: از جمله کارهای بزرگ انقلاب اسلامی این است که توانست رژیم محمدرضا پهلوی به عنوان پایگاه عظیم قدرت‌های سلطه‌گر جهانی را از بین ببرد و این نشان می‌دهد انقلاب اسلامی می‌تواند از تمام تهدیدهای جهانی فعلی به نفع انقلاب و ارزش‌های ملی استفاده کند. تحریم در ظاهر تهدیدهای فراوانی پیش روی ما قرار داده است، اما از سوی دیگر می‌تواند ظرفیتی بشود و بسترهای لازم را برای شکوفایی ملت فراهم کند.

آیت‌الله فلاحتی خاطرنشان کرد: معروف است پس از جنگ جهانی دوم «هیروهیتو» در ژاپن اعلام کرد هر ژاپنی یک کالا تولید کند و دوم این که دستور داد تمام مرزهای جغرافیایی را برای واردات کالای خارجی ببندند تا این که مردم برای رفع نیازهای خودشان فکر و کاری کنند. امروز مشاهده می‌کنیم ژاپن یک تحول اقتصادی در جنوب شرقی آسیاست و حتی سردمداران کشورهای سلطه‌گر غربی و اروپای شرقی به این موضوع اذعان دارند. ما در سایه تحریم توانستیم رتبه نخست علمی را در منطقه کسب کنیم. رتبه شانزدهم علمی جهان را به دست آوردیم ضمن این که با ۱۶ درصد رشد نسبت به دنیا در مسائل جدید و تکنولوژی‌های مدرن بشری در حال رشد هستیم. در سایه تحریم می‌توان به دستاوردهای عظیم انسانی، اقتصادی و صنعتی دست پیدا کرد.

وی افزود: دشمنان انقلاب طی این ۴۰ سال هر نقشه‌ای که داشتند و می‌توانستند آن را عملی کنند، کردند اما تاکنون ره به جایی نبردند. امیدواریم تمام مسئولان و همه کسانی که سر در لاک انقلاب و ارزش‌های انقلاب دارند به این باور برسند دشمنان هر نقشه‌ای برای ایجاد خلل در پایگاه‌های نظامی اسلامی داشتند را انجام دادند اما تاکنون موفق نبوده و نخواهند بود. ممکن است در درون جامعه اسلامی عده‌ای شیفته الگوی غربی و قدرت‌های غربی و شرقی باشند اما این ها اعداد و ارقامی نیستند بلکه آن چه می‌تواند امروز یک راهبرد قوی و پیشرو برای جامعه ما باشد این است که نگاه مردم و مسئولان در مسائل اجرایی کشور و در ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر به دستورات رهبر معظم انقلاب باشد.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به این که نگاه درونی و بیرونی رهبر معظم انقلاب توانسته بخش‌های بزرگی از مشکلات جامعه ما در عرصه‌های مختلف را مرتفع کند، بیان کرد: این نشان می‌دهد اگر مسئولان و متولیان امر به هر میزان به فرامین مقام معظم رهبری توجه کنند بخش‌های عظیمی از مشکلات جامعه مرتفع می‌شود. خدای متعال در قرآن به همه ما سفارش می‌دهد اگر شما در برابر هواهای نفسانی و قدرت‌هایی که می‌خواهند علیه نظام‌تان، حکومت‌تان و قدرت‌های معنوی‌تان کار کنند، ایستادگی از خود نشان دهید به طور قطع موفقیت را پیش روی خود خواهید داشت.

وی همچنین گفت: خدای متعال وعده داده است اگر کسی بخواهد خدا را یاری کند، خدا او را یاری خواهد کرد و اگر مردم در برابر تمام قدرت‌ها ایستادگی کنند به طور قطع خدای متعال در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن ها را یاری می‌کند. آحاد جامعه با بصیرتی که دارند تاکنون توانسته اند در برابر همه مشکلات ناشی از تحریم‌ها و برخوردهای کذایی قدرت‌های جهانی مقاومت کنند. در سایه مقاومت این همه دستاوردهای بزرگ شامل حال ملت عزیز ما شده است.