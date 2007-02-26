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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱

با عمر بیش از 15 سال ؛

ناوگان سواری کرایه بین شهری نوسازی می شود

در راستای ساماندهی ناوگان سواری - کرایه عمومی حمل و نقل بین شهری و با همکاری شرکتهای خودروسازی ناوگان سواری - کرایه بین شهری با عمر بیش از 15 سال نوسازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه های استان قم با بیان این مطلب که بر اساس تفاهمات به عمل آمده ما بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و شرکت ایران خودرو، این شرکت متعهد به تولید و واگذاری 3000 دستگاه سواری کرایه پژو 405 کار دو گانه سوز به رنگ خورشیدی شد.

حسن رحمانی در ادامه اظهار داشت: قیمت خودرو به مبلغ 109 میلیون و 500 هزار ریال بوده که از کل مبلغ اعلام شده تسهیلاتی به میزان 50 میلیون ریال به عنوان وام با سود 7 درصد و مدت بازپرداخت 5 ساله توسط بانک عامل پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: مبلغ 30 میلیون ریال پس از خروج ناوگان فرسوده و اسقاط آن تحت عنوان تخفیف برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

رحمانی در ادامه تعداد شرکتهای فعال سواری کرایه استان را 4 شرکت و تعداد ناوگان سواری کرایه حمل و نقل بین شهری را 400 دستگاه ذکر کرد.

وی در پایان گفت: متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سازمان حمل و نقل و پایانه ها به آدرس 70 متری عمار یاسر مجتمع ادارات اداره حمل و نقل مسافر مراجعه نمایند.

کد مطلب 453556

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