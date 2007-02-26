به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، افزایش تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و نزدیک شدن به قطعنامه دوم شورای امنیت سازمان ملل،‌ موجب به هم خوردن فضای ثبات روانی بازارهای مختلف جهانی شده است و رشد بهای نفت و کاهش ارزش دلار را در پی داشته است.

با وجودی که تحلیل‌گران تاثیرعامل ژئوپولتیک تنش هسته‌ای ایران بر کاهش ارزش دلار را مهمترین عامل می‌دانند، اما افزایش قابل توجه قیمت طلا نیز در کاهش ارزش دلار موثر بوده است.

ارزش دلار امروز دوشنبه در برابر ین ژاپن 0.4 درصد کاهش یافت و ارزش برابری هر یورو در برابر دلار نیز به 1.31 دلار افزایش یافت که بالاترین سطح آن طی دو ماه اخیر محسوب می‌شود.در همین حال، ارزش‌ یورو در برابر ین نیز به رکورد 159.3 ین رسید.

دلار همچنین تحت فشار انتظارات تثبیت نرخ بهره در آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور قرار دارد. نرخ بهره در آمریکا از اواخر سال 2006 تاکنون 5.25 درصد تعیین شده است و انتظار نمی‌رود بانک مرکزی آمریکا این رقم را مجددا افزایش دهد، اما احتمال می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ‌ بهره در این اتحادیه را در ماه آینده از 3.5 درصد به 3.75 درصد افزایش دهد.

عامل مهم کاهش ارزش دلار در برابر یورو این است که عوامل بنیادین اقتصادی منطقه اروپا بهتر و مطلوب‌تر از شرایط اقتصادی آمریکا به نظر می‌رسند و همین امر نیز بر کاهش ارزش دلار در برابر یورو موثر بوده است.