به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح استخر شهرک وحدت فردیس، سفر یک‌روزه به شهرستان فردیس را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: افتتاحیه‌های این شهرستان در قالب واحدهای کارگاهی و اجرایی بود. خوشبختانه عملیات اجرایی پروژه‌های مختلف این شهرستان با شتاب بیشتری پیش می‌رود که این مهم نشان از همبستگی و همراهی ارگان‌های مختلف دارد.

وی در ادامه از افتتاح ۵۰۰ پروژه در سطح استان البرز در ایام‌الله دهه فجر خبر داد و تأکید کرد: این پروژه‌ها بااعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده‌اند، بخشی از این پروژه‌ها با همکاری بخش خصوصی و خیرین به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته استاندار البرز انشعابات آب شهرستان فردیس تا ۱۰ روز دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و تمام این شهرستان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

شهبازی در خصوص انتخاب مدیران در سطح استان البرز، گفت: معیار استانداری البرز برای انتخاب مدیران، عملکرد آن‌ها است. مدیرانی که به‌گونه‌ای شاگرد تنبل به شمار می‌روند جایی در حوزه‌های مدیریتی استان نخواهند داشت و کنار می‌روند.

وی بابیان اینکه مدیران باید پاسخگو و همراه و همدل مردم باشند، تصریح کرد: باید برای توسعه استان در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و غیره تلاش شود.

استاندار البرز با اشاره به وجود پتانسیل‌های ویژه استان، گفت: شهرک‌های صنعتی شهرستان فردیس دارای ظرفیت‌های ویژه در حوزه صنعت هستند که باید به آن‌ها توجه شود.