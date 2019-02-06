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۱۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

تا ۱۰ روز آینده؛

انشعابات آب شهرستان فردیس به بهره‌برداری می‌رسد

انشعابات آب شهرستان فردیس به بهره‌برداری می‌رسد

فردیس - استاندار البرز گفت: انشعابات آب شهرستان فردیس تا ۱۰ روز دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و تمام این شهرستان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح استخر شهرک وحدت فردیس، سفر یک‌روزه به شهرستان فردیس را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: افتتاحیه‌های این شهرستان در قالب واحدهای کارگاهی و اجرایی بود. خوشبختانه عملیات اجرایی پروژه‌های مختلف این شهرستان با شتاب بیشتری پیش می‌رود که این مهم نشان از همبستگی و همراهی ارگان‌های مختلف دارد.

وی در ادامه از افتتاح ۵۰۰ پروژه در سطح استان البرز در ایام‌الله دهه فجر خبر داد و تأکید کرد: این پروژه‌ها بااعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده‌اند، بخشی از این پروژه‌ها با همکاری بخش خصوصی و خیرین به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته استاندار البرز انشعابات آب شهرستان فردیس تا ۱۰ روز دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و تمام این شهرستان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

شهبازی در خصوص انتخاب مدیران در سطح استان البرز، گفت: معیار استانداری البرز برای انتخاب مدیران، عملکرد آن‌ها است. مدیرانی که به‌گونه‌ای شاگرد تنبل به شمار می‌روند جایی در حوزه‌های مدیریتی استان نخواهند داشت و کنار می‌روند.

وی بابیان اینکه مدیران باید پاسخگو و همراه و همدل مردم باشند، تصریح کرد: باید برای توسعه استان در بخش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و غیره تلاش شود.

استاندار البرز با اشاره به وجود پتانسیل‌های ویژه استان، گفت: شهرک‌های صنعتی شهرستان فردیس دارای ظرفیت‌های ویژه در حوزه صنعت هستند که باید به آن‌ها توجه شود.

کد مطلب 4535598

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