اختصاص یک میلیارد تومان به ستاد تسهیلات نوروزی / اجرای طرح سفرهای ارزان قیمت در ایام عید

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص فعالیت ستاد تسهیلات نوروزی در استانها افزود: با توجه به برنامه ریزیها و اقدامات انجام شده درحال حاضر ستاد تسهیلات نوروزی به منظور ارائه خدمات ، رفع مشکلات ، اطلاع رسانی و... در 30 استان کشور تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از تیرماه سال جاری فعالیت خود را به صورت دائمی آغاز کرده اما به منظور راهنمایی گردشگران و اطلاع رسانی ، این ستاد به صورت شبانه روزی در تمامی استانها و شهرستانهای کشور از 20 اسفند 85 تا 15 فروردین 86 ، فعالیت ویژه ای خواهد داشت.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: چاپ بروشور های تبلیغاتی و برگه های راهنمایی گردشگران به منظور اطلاع رسانی درخصوص مناطق گردشگری و جاذبه های موجود تاریخی ، طبیعی و فرهنگی در استانها و.. از جمله اقداماتی که توسط ستاد تسهیلات انجام می شود.

ملک زاده در خصوص سفرهای ارزان قیمت نیز گفت: به منظور ترویج سفر و همگانی و همه زمانی کردن سفر در میان اقشار مختلف جامعه طرح سفرهای ارزان قیمت در تمامی استانهای کشور در حال انجام است و در ایام عید نیز این طرح اجرا خواهد شد.