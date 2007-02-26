مدیر کل دامپزشکی استان تهران درگفتگو با خبرنگار مهردرمورد چگونگی اجرای طرح بسته بندی مرغ در استان تهران ‌افزود:‌ درراستای بررسی های صورت گرفته و ابلاغ دستورالعمل سازمان دامپزشکی ،‌ ازدو هفته آینده طرح بسته بندی مرغ در استان تهران به صورت تدریجی و اختیاری و توسط کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی صورت خواهد گرفت.

سید اصغرغرایی نژاد با تاکید براین که هم اکنون نیزبرخی کشتارگاه ها ومراکزبسته بندی مرغ را به صورت بسته بندی عرضه می کنند ، ‌‌تاکید کرد:‌ با توجه به شرایط فعلی به نظرمی رسد درصورت اجرای این طرح تا شش ماه آینده ، ‌ازاوایل پاییزشرایط به گونه ای شود که تمامی مرغ مورد مصرف درسطح شهر به صورت بسته بندی عرضه شود.

به گفته وی، اجرای طرح بسته بندی مرغ نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغ دارد و نمی شود به صورت اجباری ودرمدت زمان کوتاه آن را اجرایی کرد .

غرایی نژاد با اشاره به این که هم اکنون روزانه 650 تا 700 تن مرغ درتهران عرضه می شود ، ‌گفت:‌ درحال حاضر گردش روزانه مرغ در شهر تهران حدود 650 تا 700 تن است که بخش اعظم آن درخود استان کشتار شده ومابقی از استان های همجوار تامین می شود .

وی تصریح کرد: تاکنون ‌طرح بسته بندی مرغ دراستان تهران دو بار انجام شده که با موفقیت همراه نبوده است ولذا امسال که این طرح دردستورکارسازمان دامپزشکی استان قرارگرفت ، این سازمان ‌از ابتدا اقدام به بررسی مشکلات وموانع با حضور یک تیم کارشناسی کرد.

غرایی نژاد تاکید کرد :‌ درراستای بررسی های صورت گرفته به نتیجه رسیده ایم که در سال جاری به دلیل وضعیت تولید مرغ (عرضه و تقاضا باید تناسب داشته باشد تا قیمت نوسان نداشته باشد ) ‌و رساندن ظرفیت مرغ عرضه شده در سطح استان به یک ظرفیت معقول و همچنین اعمال استانداردها هرکشتار گاه و مرکزبسته بندی که تمایل دارد می تواند از دوهفته آینده نسبت به بسته بندی مرغ اقدام کند.