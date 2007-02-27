تمدید مهلت توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد 86

دکتر توکلی در گفتگو با مهر افزود: سازمان سنجش برای آن دسته از داوطلبانی که بر اساس اطلاعیه منتشره در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه 30 بهمن ماه و 7 اسفندماه آزمون آنان بعد از ظهر روز چهارشنبه 9 اسفند و پنج شنبه 10 و جمعه 11 و شنبه 12 اسفندماه برگزار می شود، تا کنون برای دریافت کارت ورودی اقدام نکرده اند، تسهیلاتی را فراهم آورده است.

وی اظهار داشت: کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبانی که آزمون آن ها در بعد از ظهر چهارشنبه 9 اسفندماه برگزار می شود منحصرا در صبح چهارشنبه 9 اسفند نیز توزیع می شود.

معاون سازمان سنجش گفت: همچنین سازمان سنجش شرایطی را فراهم کرده است که کارت ورود به جلسه آزمون سایر کد رشته های امتحانی که آزمون آنها در روزهای 10، 11و 12 اسفندماه برگزار می شود، صبح و عصر چهارشنبه 9 اسفندماه نیز توزیع شود.