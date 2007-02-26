منوچهر طیاب در گفتگو با مهر: وضعیت و جایگاه سینمای مستند باید تعریف شود

منوچهر طیاب، مستندساز و مدرس سینمای مستند، در مورد اعطاء جایزه شهید آوینی به مستندسازان و تاثیرات آن بر فیلم های این عرصه به خبرنگار مهر گفت: "هر جشنواره ای که در خصوص سینمای مستند برگزار شود می تواند تاثیراتی عمده بر این عرصه داشته باشد. لزوم برگزاری چنین مراسم و جوایزی از مدت ها قبل احساس می شد."



وی در خصوص ویژگی های بهترین مستند سال اظهار داشت: "در وهله نخست باید تعریف مدونی از سینمای مستند وجود داشته باشد تا معیار سنجش بهترین اثر مستند بر اساس آن تعیین شود. در چند سال گذشته سره و ناسره در هم آمیخته شده و حد فاصل فیلم مستند، خبری و داستانی مشخص نیست. در حال حاضر، بسیاری از آثاری که ویژگی فیلم مستند را ندارند، در این ژانر قرار می گیرند. با تبیین این مرزبندی است که می توان در خصوص بهترین اثر مستند اظهار نظر کرد."



کارگردان "دریای پارس" در خصوص اینکه با توجه به کیفیت بالای بسیاری از مستندهای ایرانی در زمینه ساختار و مضمون تا چه اندازه ضرورت برگزاری جشنواره مستقل برای ارزیابی آثار مستند احساس می شود، توضیح داد: "شکل گیری جشنواره مستند یکی از ضرورت ها و اولویت های مدیران سینمایی کشور است. اصولاً مقوله سینمای داستانی و مستند باید از هم جدا باشند. سینمای مستند برای تداوم پویایی و برخورداری از روند رو به رشد چاره ای جز آغاز یک جشنواره مستقل و تخصصی ندارد که ابعاد بین اللملی هم داشته باشد. تحقق این امر به وفاق سینماگران باتجربه عرصه مستند و کارشناسان با مسئولین سینمایی کشور نیاز دارد."



طیاب راجع به ویژگی شهید آوینی و آثار مستندی که ارایه کرده بود، عنوان کرد: "شهید آوینی یک شخصیت غیرقابل انکار و تاثیرگذار در عرصه مستند جنگی در ایران است. مستندهای "روایت فتح" این کارگردان نمونه ای کامل از مستند اشراق محسوب می شود و با توجه به شخصیت و جایگاه وی در عرصه اندیشه و تولید آثار مستند، باید فیلم هایی با کیفیت و متفاوت و از نظر کیفی همسطح ساخته های آوینی در این جشنواره انتخاب شود."