قیمت طلا در بازارهای جهانی 7 دلار افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا امروز در ساعات آغازین شروع به کار بورس نیویورک تا 689 دلار افزایش یافت که نسبت به روز جمعه 7 دلار افزایش نشان می‌دهد. بهای طلا هم‌اکنون در سطح 685 دلار تا 689 دلار در نوسان است.

بهای طلا در حال حاضر در بالاترین سطح 9 ماه اخیر قرار دارد، چرا که از یک سو قیمت نفت روند صعودی گرفته است که بر اساس یک رسم دیرینه، قیمت طلا نیز تحت تاثیر افزایش قیمت نفت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، کاهش ارزش دلار نیز تقاضا برای فروش دارایی‌های مالی دلاری و خرید طلا را افزایش می‌دهد.

تحلیل‌گران معتقدند به علت تشدید تنش هسته‌ای ایران و به هم خوردن تعادل روانی بازارهای جهانی، بهای طلا طی روزهای آینده سد 700 دلار را خواهد شکست. قیمت طلا آخرین بار در ماه مه 2006 بود که از مرز700 دلار گذشت و به رکورد 26 ساله 730 دلار نیز رسید.

بهای نقره نیز امروز به بالاترین رقم 9 ماه گذشته رسید و در بازارهای جهانی هر اونس نقره 14.5 تا 14.6 دلار مبادله می‌شود.

بهای دیگر فلز قیمتی یعنی پلاتین امروز در بورس نیویورک به بالاترین رقم سه ماه اخیر یعنی 1.24 دلار رسید و فلز پالادیم نیز در بهترین وضعیت خود از اواسط سال 2006 تاکنون هر اونس 359 دلار مبادله شد.