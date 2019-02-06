به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی جعفری ظهر امروز در مراسم افتتاح طرح مردمی ۲۱۰۰ واحدی پرورش دام سبک و سنگین در زاهدان اظهار داشت: عمده فعالیت های سپاه پاسداران مردمی و برای مردم است و در این راستا این طرح در جهت کمک به مردم به ویژه روستائیان عزیز اجرایی می شود.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این طرح با مشارکت مردم و بسیج سازندگی برنامه ریزی شده است که بسیج سازندگی با شناخت نیازهای روستائیان با اجرای این طرح به کمک معیشت مردم شتافته است.

وی ادامه داد: مهمترین چالش های تولید دام در کشور مدیریت زنجیره ای تامین، عدم توجه کافی به نقش مردم در تولید دام و بالا بودن بهای تمام شده گوشت و تاثیرپذیری آن از نوسانات قیمت ارز به دلیل واردات مواد اولیه خوراک دام است.

سردار جعفری با اشاره به اینکه با هدف کمک به تولید و اشتغال تاکنون این طرح در ۱۵ استان کشور اجرایی شده است، گفت: در تلاشیم تا این ۲۱۰۰ واحد در آینده به ۲۱ هزار واحد برسد تا علاوه بر تامین گوشت کشور به صادر کننده گوشت نیز تبدیل شویم.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح ضمن تولید گوشت مورد نیاز اشتغال نیز در مناطق روستایی ایجاد می شود، تصریح کرد: در قالب این طرح به هر دامدار ۱۵ راس گاو تعلق می گیرد و همچنین به هر دامدار ۸۰ میلیون تومان وام نیز پرداخت می شود که بر اساس پیش بینی ها درآمد متصور برای یک خانوار روستایی در این طرح ماهانه بین ۸۰۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.