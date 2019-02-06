دومین دوره اردوی عکاسی «وقف چشمه همیشه جاری» برگزار شد

حجت الاسلام رحیم صفری گرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این برنامه به همت کمیته فنی دبیرخانه ششمین دوره جشنواره ملی عکس وقف در شیراز اجرا شد، افزود: این اردوی عکاسی در بخش هایی از بافت تاریخی شیراز برگزار شد.

وی ادامه داد: دومین دوره اردوی عکاسی آشنایی با وقف ویژه هنرمندان عکاس شیراز باحضور عباس جاویدیان راهنمای گردشگری مذهبی استان فارس و با بازدید از دارالسلام و موقوفات شیراز اجرا شد.

صفری گرایی با بیان اینکه این اردوها بصورت هفتگی و طی زمان برگزاری جشنواره ادامه خواهد داشت گفت: از عموم هنرمندان عکاس شیرازی جهت شرکت در این برنامه و آشنایی هر چه بیشتر با سنت حسنه وقف و خدمات ارزنده آن به اجتماع دعوت به عمل می آید.

مدیر اجرایی ششمین دوره جشنواره ملی عکس «وقف چشمه همیشه جاری» با اعلام اینکه مهلت ارسال آثار تا ۵ اسفندماه تمدید شد، تصریح کرد: هنرمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این جشنواره به نشانی oghaffestival.ir مراجعه کنند.