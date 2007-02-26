بلخ در متون ادب فارسی مکتوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین زواری که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تحصیل می کند، با راهنمایی دکتر غلامحسین غلامحسین زاده (استاد راهنما) با استفاده از 200 منبع و بکارگیری 60 نقشه تاریخی در رساله 320 صفحه ای خود، فرهنگ جغرافیایی - تاریخی منطقه بلخ را در قالب رساله و فرهنگنامه نگاشته است.

به گفته این دانشجوی رشته ادبیات، در این پایان نامه 286 مدخل بکار آمده و روال کار آن نیز به این صورت بوده است که همچون روش دانشنامه ای ، مدخلی درنظر گرفته شده و سپس هر مدخل با ریشه یابی و سیر تاریخی خود ذکر شده است.

او در نگارش این رساله از منظری فرهنگی و ادبی به مضمونی جغرافیایی نگریسته و برای این کار به دو اثر سترگ ادبیات فارسی یعنی " تاریخ بیهقی " و " شاهنامه فردوسی " استناد و تاکید کرده است. بکارگیری اسامی خاص موجود در این آثار و شرح انتساب، شرح و ثبت دقیق آنها، اتخاذ رویکرد فرهنگنامه ای و انجام سفر و تحقیقات میدانی برای تکمیل پژوهش از ویژگی های این رساله ادبی به شمار می آید.

به گفته دکتر ابراهیم خدایار - استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه، تاکنون چنین رویکردی در ثبت جغرافیای تاریخی منطقه پراهمیت و تاریخی بلخ صورت نگرفته بود.