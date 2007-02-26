به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت گزارش اجمالی عملکرد یک ساله دولت نهم در استان اردبیل را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در سال نخست عمر دولت نهم، 3654میلیارد و 500 میلیون ریال سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی مانند آب ، برق ، گاز ، مخابرات ، راه ، حمل و نقل ، مسکن ، مدارس ، امور عشایری ، حوادث غیرمترقبه ، میراث فرهنگی و شهرداری های استان صورت گرفته است .

علاوه بر آن طی این مدت از سوی دولت 556 میلیارد ریال تسهیلات به تعاونی ها ، 220 میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و زودبازده ، و200 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اقتصادی استان اختصاص یافته است. در یک سال گذشته 900 میلیارد ریال گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده و5میلیارد ریال نیز صرف توسعه سیلوها گردیده است .

218 میلیون دلار تخصیص ارز و 193 میلیون دلار گشایش اعتبار ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی برای صنایع استان ، از جمله سرمایه گذاری های دولت در یک سال گذشته در استان اردبیل بوده است و طی این مدت 213 میلیارد ریال سهام در بورس استان مورد معامله قرار گرفته است .