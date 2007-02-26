نشست سه جانبه مشعل، ابومازن و هنیه در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری امارات، یک منبع فلسطینی اعلام کرد: درپایان ماه جاری فوریه دیداری سه جانبه بین ابومازن ، خالد مشعل و اسماعیل هنیه با نظارت مصر در قاهره برگزارمی شود.

منبع مذکورافزود: دراین دیدار موضوعات مختلف مربوط به فلسطین و همچنین موضوع چگونگی بازگرداندن نظم و حفظ قانون بین مردم فلسطین مورد بررسی قرار می گیرد.

ازموضوعات دیگری که دراین نشست مورد بررسی قرارمی گیرد؛ بررسی ساختار دستگاه امنیتی فلسطین و چگونگی تعامل دولت وحدت ملی فلسطین با جامعه غربی است.

دراین دیدار، ابومازن ، خالد مشعل و اسماعیل هنیه را از نتایج سفر دوره ای خود به اروپا مطلع می کند.