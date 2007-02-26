وضعیت کمربند سبز منطقه 18 بزودی مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر علی اکبر انجمنی گفت: وجود کمر بند فضای سبز در محله های همجوار طالقانی ، مسلمین آرامیده و اسماعیل آباد مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده و در تلاش هستیم تا وضعیت این طرح بزودی مشخص شود.

وی افزود: این طرح در سال 1349 در تهران ایجاد شده و مساله ای نیست که از عهده شهرداری منطقه برآید و نیازمند کارشناسی های متعددی است که بخش اعظمی از این کارشناسی ها پایان یافته است.

شهردار منطقه 18 در ادامه با اشاره به مشکلات شهروندان این منطقه اظهار کرد: در بررسی های به عمل آمده مهم ترین مشکلات شهروندان عدم جمع آوری به موقع زباله ، ساخت و سازهای غیرقانونی و سدمعبراست و متاسفانه با تغییر مدیریت در شهرداری ، شهروندان نیز این انتظار را دارند که مدیریت جدید یک شبه همه مشکلات را حل کند.

وی افزود: حیطه وظایف و عملکرد شهرداری بسیار وسیع است و انتظارات مردم نیز از این نهاد زیاد است ، زیرا هریک از شهروندان ازتولد تا پیری به شهرداری نیاز دارند و حوزه فعالین هیچ نهادی مانند شهرداری تا این قدر وسیع و گسترده نیست.