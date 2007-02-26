تدوین آیین نامه اردوهای دانشجویی / تعیین سرپرست اردو برای اردوهای دانشجویی

محمد باقر خرمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : در سال 1386 که سال آموزش فرهنگی برای معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود، برنامه های وسیعی برای ایجاد تحرک دانشجویی تدارک دیده شده است. یکی از مهمترین برنامه های دانشگاه ها که در راستای ایجاد تحرک دانشجویی صورت می گیرد برگزاری اردوهای دانشجویی است.

وی اضافه کرد : به منظور تقویت اردوهای دانشجویی و سامان مند کردن آنها آیین نامه اردوهای دانشجویی تدوین شده است که در این آیین نامه مشارکت دانشجویان و افزایش تحرک دانشجویی مدنظر قرار گرفته است.



محمد باقر خرمشاد - معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در تشریح چگونگی تدوین آیین نامه اردوهای دانشجویی گفت : هدف اصلی این آیین نامه تحرک بخشی به اردوها است در همین راستا از دانشگاهیان کمک گرفته شده است. 10 دانشگاه کشور موظف شدند نظرات کارشناسی خود را ارائه کنند. پس از ارائه نظرات دانشگاه ها بررسی های کارشناسانه روی نظرات ارائه شده در حوزه ستادی وزارت علوم صورت می گیرد تا در نهایت با توجه به بودجه بندی های سال 86 آیین نامه اردوهای دانشجویی تا پایان سال 85 نهایی شود.

وی به انتخاب سرپرست اردو در اردوهای دانشجویی اشاره کرد و گفت : برای سامان مند کردن اردوهای دانشجویی سرپرست اردو معرفی می شود.

خرمشاد با اشاره اختلاط یا عدم اختلاط دختران و پسران در اردوهای دانشجویی اضافه کرد : در این آیین نامه مواردی که اردوهای دانشجویی باید مختلط یا غیر مختلط برگزار شوند، نیز ذکر شده است.

وی تاکید کرد : تدوین این آیین نامه سبب می شود خلاهای قانونی موجود در زمینه اردوهای دانشجویی مرتفع شود.