علت سقوط بالگرد حامل فرمانده لشگر 3 نیروی زمینی سپاه هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید مجید میر احمدی جانشین فرمانده نیروی مقاومت بسیج در حاشیه کنفرانس خبری تبیین برنامه های راهیان نور در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر مسئولان پیگیری سانحه سقوط بالگرد فرمانده لشگر 3 نیروی زمینی سپاه و جمعی از فرماندهان دیگر هنور به طور کامل و دقیق روشن نشده است که علت این سانحه شرایط بد هوا، مشکلات فنی و یا اینکه ضد انقلاببون در این مووضع دست داشته اند.

وی افزود: در حال حاضر به همت و تلاش نیروهای نظامی تمامی اشرار حاضر در منطقه از بین رفته اند و منطقه به طور کامل پاکسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه پاکسازی مناطق مرزی شمالغرب از وجود اشرار ضد انقلاب ، پس از اطلاع از حضور اشرار در 17 کیلومتری نوار مرزی، واحدهای عملیاتی لشگر 2 نیروی زمینی سپاه به سرعت در منطقه حضور یافته و با محاصره اشرار ضد انقلاب اقدام به انهدام عناصر گروه های متجاوز کردند که در این عملیات حداقل 17 نفر از عناصر مزدور ضد انقلاب به هلاکت رسیده و تعدادی زخمی شدند.

دراین ماموریت سردار سعید قهاری فرمانده لشگر 3 نیروی زمینی به اتفاق 8 نفر از همراهان که به وسیله یک فروند بالگرد 214 هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت سرکشی عازم منطقه بودند دچار سانحه شد.