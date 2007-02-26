اسلام بنیانگذار حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللواء، دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر در مراسم افتتاحیه نشست شورای عالی امور اسلامی در مصر با بیان اینکه اسلام دارای آموزه های بسیار غنی است، اظهار داشت: بر اساس آموزه های اسلام عدالت باید میان مردم با وجود اختلاف در دین و شیوه زندگی آنها اشاعه یابد. این در حالی است که اسلام حقوق میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان را با حفظ اقتدار اسلام پایه گذاری کرده است.

وی با بیان اینکه مسلمانان شدیدا به تمسک به اخلاق حضرت محمد (ص) نیاز دارند، گفت: بهره گیری از تعالیم دینی و آموزه های اسلامی حضرت محمد (ص) به منظور فهم دیگری و درک صحیح اسلام در همه جای دنیا ضروری است تا به واسطه آن چهره نادرستی که از اسلام به جا مانده، از بین برود. تأسی به اخلاق حضرت محمد (ص) و اقتدا به شیوه او در برخورد با دیگران، چهره واقعی اسلام و مسلمانان را منعکس می کند.

وزیر اوقاف مصر با بیان اینکه اسلام در جنوب شرقی آسیا و غرب آفریقا به واسطه ویژگیهای اخلاقی تجار مسلمان و با انصاف اشاعه یافته است، تأکید کرد: مسلمانان با کردار و رفتار خود می توانند پرچم اسلام را بالا برند.

دکتر محمود حمدی زقزوق در این مراسم از ائمه و خطبای دینی خواست تا با مسائل دینی و فقهی بسیار بیشتر آشنا شده و آن را به مسلمانان بیاموزند.

در این مراسم دکتر علی جمعه مفتی مصر نیز با بیان اینکه دین اسلام به تعدد ادیان و فرهنگها در جامعه و وجود اختلاف میان عقاید و ایده ها اشاره کرده است، گفت: اولین قانون مدنی که بیش از 14 قرن پیش توسط حضرت محمد (ص) وضع شد، حقوق بشر و آزادیهای دینی بود. این قانون بر همکاری و احترام، ضمن رعایت حقوق طرف مقابل تأکید کرده و از مردم می خواهد که حقوق دیگران را رعایت کنند.

دکتر جمعه در این مراسم به چگونگی رفتار حضرت محمد با کودکان اشاره کرد و افزود: احادیث به جا مانده از پیامبر اسلام بیانگر برخورد نیکوی او با کودکان است .

وی در ادامه به ضرورت بهره مند شدن از سیره نبوی اشاره کرد و یاد آور شد: برای درک سیره نبوی باید به فهم احادیث حضرت محمد (ص) پرداخت، زیرا ما مسلمانان باید در شیوه زندگی به او اقتدا کنیم.