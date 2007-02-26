دخالت چند ژن در تعیین رنگ چشم

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه علوم زیستی ذره ای و موسسه تحقیقات پزشکی دانشگاه کوئینزلند در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند: ژن منفردی برای تعیین رنگ چشم وجود ندارد.

به گفته دکتر "ریک استورم" یکی از محققان این آزمایش، هر فرد دو نسخه از یک ژن را با خود به همراه دارد که یکی را از پدر و دیگری را از مادر خود به ارث می برد. این نسخه ها ممکن است با هم تفاوت یا شباهت داشته باشند.

به اعتقاد محققان، چندین ژن اصلی رنگ چشم را در افراد کنترل می کنند که یکی چشم را به رنگ قهوه ای یا آبی و دیگری چشم را به رنگ سبز یا فندقی تبدیل می کند و بقیه ژن ها نیز این مشخصه ها را اصلاح می کنند.

از اینرو برخلاف آنچه تاکنون تصور می شده، این احتمال وجود دارد که والدینی با چشم های آبی فرزندی با چشمان قهوه ای داشته باشند که البته چنین مواردی عمومیت ندارد.

این تحقیق برای بررسی نقش ژن OCA2 در مسئله وراثتی رنگ چشم و دیگر ویژگی های رنگی مرتبط با خطر ابتلا به سرطان پوست در سفیدپوستان انجام شد و در جریان آن نزدیک به 4 هزار دوقلوی جوان، هم نژادها و والدین آنها طی 5 سال تحت آزمایش قرار گرفتند. یافته های این تحقیق در نشریه آمریکایی Human Genetics به چاپ رسید.